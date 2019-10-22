【中美貿易談判】萊特希澤透露最新進展　周五將與劉鶴通話

中美正在籌備第一階段貿易協議細節。美國貿易代表萊特希澤10月21日在一次內閣會議上，通報了中美談判的進展。

美國總統特朗普（Donald Trump）10月21日在白宮主持了一次內閣會議，中美貿易談判是會議的一個焦點。特朗普說，中國經濟表現很糟糕，是57年以來最糟糕的一年，中國正遭受關税打擊。

特朗普還說，美國經濟表現很好。中美第一階段的協議談判進展順利，中國想要達成協議。「他們不得不達成一份協議，因為他們的供應鏈正在崩潰。」

隨後，特朗普還讓美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）通報了中美談判的進展。

萊特希澤說，中美當天早上舉行了副部級的會議。他和美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）25日也將與中國國務院副總理劉鶴通話。

萊特希澤還說：「我們取得了重要進展。正如您所說的，我們的目標是在您前往智利前，完成第一階段的協議。雖然還有一些問題仍需要我們去解決，我們會朝着那個目標努力。」

姆努欽10月16日在接受媒體採訪就曾說，他和萊特希澤本週將會同劉鶴通話。

中美代表10月10日至11日在華盛頓舉行第13輪貿易談判，這次談判取得突破，特朗普11日在白宮會晤中美談判隊伍，宣布兩國達成第一階段協議。他11月將在APEC峰會期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。