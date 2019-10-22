日本天皇德仁即位禮　首相安倍三呼萬歲

當地時間10月22日13時左右，日本第126代天皇德仁的「即位禮正殿之儀」在東京皇居舉行，向國內外正式宣告新天皇即位。

當天，德仁天皇身穿傳統裝束「黃櫨染袍」，站上源自天孫降臨神話的高御座，雅子皇后登上御帳台。隨後，德仁天皇發表即位宣言。他說：「立誓始終祈願國民幸福和世界和平，親近國民的同時，遵循憲法，作為日本國與日本國民統合的象徵履行職責」，「我衷心希望為國際社會的友好與和平，人類的福祉與繁榮作出貢獻。」

在德仁天皇發言結束後，日本首相安倍晉三致賀辭，出席即位典禮者共同三呼萬歲。

日本政府邀請了194個國家和行業的代表等2,000多人，外國的元首、王族、政府高官，以及日本皇室成員、三權之長、知事等出席了儀式。

中國國家副主席王岐山也出席了德仁天皇的即位典禮。

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德仁天皇即位當天下雨，但是在即位典禮正式開始時雨停了。亞洲通訊社社長徐靜波感歎說：「也正是神奇了！日本天皇即位儀式開始時，下了一夜的雨居然停了，陽光瞬間燦爛。」

2019年5月1日，日本明仁天皇退位後，德仁皇太子即位，成為第126代天皇，日本正式進入「令和」時代。德仁天皇出生於1960年2月23日，是首位第二次世界大戰後出生的天皇。1983年，他從學習院大學畢業後赴英國牛津大學留學，在水資源問題方面頗有研究。德仁與雅子1993年成婚，兩人育有一女。