無釘全榫卯結構　裝飾中國神鳥　日本德仁天皇即位寶座大有來頭

當地時間10月22日下午1時，日本德仁天皇即位大典「即位禮正殿之儀」 在位於東京的皇宮內舉行。其中德仁天皇即位所登的「高御座」有何來歷引發關注。

德仁天皇「即位禮正殿之儀」在皇宮宮殿舉行。德仁天皇步入皇居正殿「松之間」，隨後登上「高御座」，向日本國內外正式宣布即位。在此次儀式中，德仁天皇所登上的「高御座」和雅子皇后所登上的「御帳台」頗為矚目。

日本皇室現在使用的「高御座」在1915年為大正天皇即位禮時製作，高約6.5米，重約8噸。「高御座」沒有使用釘子，均用榫卯結構接合，黑漆底座上圍繞着朱漆高欄，八角形地板上豎有8根圓柱支撐起寶座大頂。

「高御座」內部放有椅子，其左右擺放了歷代天皇傳承下來的劍和璽，以及用於公務的玉璽（天皇印）和國璽（國家印）。

「高御座」頂上有大小9只金色靈鳥和鳳凰的裝飾，相傳是古代中國傳說中在品德出眾的天子的治世之下才會出現的神鳥。

皇后登上的「御賬台」同樣是在大正天皇即位禮時建造，比「高御座」略小巧一些。「高御座」和「御賬台」在平成天皇的即位禮上使用過後，均被保管在京都御所最尊貴的紫宸殿中。

日本為準備這次即位禮，把寶座拆分成將近3,000件，用卡車運送到東京的皇居，再由專家對其進行重新刷漆等修繕工作。

1990年舉行明仁天皇的即位儀式時，因激進分子威脅要破壞「高御座」和「御帳台」，兩座寶座是由自衛隊用直升機秘密運往東京的，此次則由卡車經陸路運送。

此外，「高御座」被認為自奈良時代開始就被用於日本天皇即位相關的儀式。在平安時代的書籍中，還有記錄說當時「高御座」的大頂和現在一樣是八角形。