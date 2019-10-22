【中美貿易談判】王毅：中國不會為談判利用第三方如歐盟

歐盟國家對「成為中美貿易的犧牲品」一直擔憂，對此，王毅表明，中國不會利用第三方，也不會影響第三方，更不會以第三方包括以中歐關係作為代價。

王毅表示，中美貿易協商不會影響第三方。（AP）

中國外交部網站10月22日消息，中國國務委員兼外長王毅巴黎當地時間10月21日表示，中美貿易戰是美方挑起的，中方被迫做出必要、合理的反應。目的是維護中方的正當權益，同時也是在維護自由貿易體系，維護包括法國在內各國的共同利益。

王毅表示，中美如果能達成協議，首先對中美雙方有利，同時也對包括法國在內的各國都有利。因為達成協議意味着，中國自主推進的改革開放舉措得到了更多國家的認可和支持，預示着美國也將會以更加平等的態度同其他國家進行經貿磋商，包括同歐盟進行經貿磋商。

王毅強調，中美經貿磋商中，中國不會利用第三方，也不會影響第三方，更不會以第三方包括以中歐關係作為代價。作為全球最大的潛在市場，中國的開放是面向各國的。中國開放的大門只會越來越大，不僅對美國開放，也對法國開放，對世界開放。同時，中方希望歐盟在同其他國家進行經貿磋商時，也不要影響第三方，不要影響中方的正當利益，特別是要繼續為中國企業進入歐洲提供更加公平、公正、非歧視的營商環境。

在中美貿易戰不斷升級的背景下，歐盟國家不時傳出為「中美貿易戰」背負代價的憂慮聲音。

法國CNEWS電視台此前報道，法國經濟和財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，美國想讓歐洲國家為「中國的不良行徑」付出代價，「這讓盟友感到荒謬與不解」。