俄媒：默克爾重視與中國的關係　背後有兩大原因

俄媒稱，德國2020年任歐盟主席國期間，與中國的關係將成為優選問題。德國本地生產總值如果趨勢持續下降，可能出現連續性蕭條。在此背景下，對德國來說，與中國的關係作用將越來越大。

對於德國而言，中德關係成為一組越來越重要的外交關係。（新華社）

俄羅斯衛星網10月21日報道，據德國政府預測，2019年最好情況下，德國GDP將增長0.5%。值得注意的是，GDP第二季度的下降出乎意外。

報道稱，這是因為比歐盟其它國家都強大的德國經濟依賴於出口。但夏天的出口縮減了，比如6月份按年下降了8%。隨之而來的，工業生產也被拉了下來，相應下降了5%。

ING機構分析師指出，生產下降主要與汽車廠家問題有關。它們的出口在下降，原因是兩大主要市場——中國和美國正在展開貿易戰。在總體負面趨勢情況下，中美兩大市場對這種產品的需求萎縮了。加之，很大一部分德國生產的汽車是從美國發往中國的，在關税不斷提高背景下，這種模式已無法運行。由此對德國形成重創。

在業已形成的條件下，德國總理默克爾（ Angela Merkel）有意在所有方向啟動與中國的對話是完全符合邏輯的。她邀請中國國家主席習近平參加2020年在萊比錫舉行的中歐例行峰會，屆時將與歐盟27個國家元首、歐洲委員會和歐洲理事會主席舉行會晤。這將是習近平首次出席峰會，此前，前往參加峰會的是中國國務院總理李克強。

俄羅斯經濟學家、漢學家科瓦契奇認為，從政治層面看，此次會晤對默克爾來說是重要的。原因有二：第一，向歐盟展示，證實她能夠將與第二大經濟體——中國的關係提升到新的水平。第二，可幫助解決對德國來說非常重要的與中國的經濟協作問題。德國政府也許認為，即將舉行的峰會可向中國展示，歐洲在未來與華合作方面的立場是一致的。藉助於習近平參會，此次會晤水平提高，也許將形成建設性的共識，在歐洲盟國眼中，默克爾本人和德國將獲得更多的政治分數。