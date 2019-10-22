【中美貿易談判】特朗普：本來想讓中國買700億農產品

中美代表日前在華盛頓達成第一階段協議，中國同意購買400到500億美元的美國農產品。而美國總統特朗普最新爆料稱，他原本是想讓中國買更多。

美國總統特朗普（Donald Trump）10月21日在白宮主持召開了一次內閣會議，期間他重點了談到了中美貿易談判。特朗普說，美國最初的協議是要求中國購買200億美國農產品，他要求購買更多。

特朗普還說：「美國的談判人員說：『農民可能應付不了。』我說，『讓他們去買更多的土地，更大的拖拉機，這很簡單。我要求買更多。』」

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特朗普還說，他想讓中國買600億至700億美元的美國農產品，但是最後同意買400億到500億美元的工產品。「他們已經開始購買了。事情的發展就是這樣的。我想為此謝謝中國。」

中美代表10月10日至11日在華盛頓舉行了第13輪貿易談判，這次談判取得了突破，美國總統特朗普11日在白宮會晤了中美談判隊伍，宣布兩國達成第一階段協議。特朗普說，華盛頓將暫停執行原定在10月15日開始對2500億美元的中國商品加徵關税的計劃。作為交換，中國同意購買500億美元的美國農產品。新協定的具體內容尚未公布。