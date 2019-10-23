白宮署理幕僚長為特朗普添煩混亂　烏紗恐不保

白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）最近回應「通烏門」事件和處理七國集團峰會舉辦場地表現欠佳。有報道指，美國總統特朗普（Donald Trump）考慮撤換馬爾瓦尼。

馬爾瓦尼語出驚人，給特朗普帶來很多麻煩。（美聯社）

美國《國會山報》10月21日報道，馬爾瓦尼或處於搖搖欲墜的境地，因為他兩次公開表態沒有為特朗普帶來解決方案，而是更多的問題。

報道稱，白宮發言人迪爾（Judd Deere）在一封電子郵件中說，「馬爾瓦尼在白宮的地位沒有改變。他仍然是署理幕僚長，並得到總統的信任」。

路透社報道，據兩名白宮官員表示，11月21日舉行的一次會議上，一些白宮高級官員向馬爾瓦尼鼓掌，以示對其支持。然而，接近白宮的消息人士稱，特朗普一直在與盟友討論如果決定換人，他可以讓誰擔任這一職位。

報道指，曾經討論過三名人選，包括白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）和康韋（Kellyanne Conway），以及曾任署理司法部長的惠特克（Matthew G. Whitaker）。不過庫什納和康韋曾經拒絕出任幕僚長。

馬爾瓦尼已經擔任白宮幕僚長10個月，但「署理」二字沒有從頭銜中刪除，有傳言說他有時會與特朗普發生摩擦。然而，馬爾瓦尼仍有固有優勢，包括與特朗普的關係密切。自2017年初以來，馬爾瓦尼一直是內閣成員。