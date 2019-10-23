【圖輯】王岐山訪問日本　體現中國重視對日關係

日媒稱，中國派正國級領導人王岐山以中國國家主席習近平特使身份出席日本德仁天皇即位慶典，體現中國「正在重視對日關係」。有中國媒體注意到，王岐山此次日本之行有三個特別之處。

《日本經濟新聞》當地時間10月23日刊文稱，10月22日，世界各國國家領袖及部長出席日本德仁天皇即位慶典而齊聚日本，該等國家派出的代表出席典禮也反映出該國與日本的關係及國際局勢。

文章稱，中國出席典禮的代表是曾擔任過中共中央政治局常委的現中國國家副主席王岐山，級別上高於1990年出席平成即位禮的時任中共中央政治局委員、副總理吳學謙。

日本政府相關人士表示，這可以理解為中國「正在重視對日關係」。王岐山於22日在日本財務省和日本副首相兼財務相麻生太郎進行會談。雙方就今後的經濟合作等交換了意見。中國國家主席習近平也預定於2020年春季作為國賓訪問日本。

時政類微信公眾號「政知道」22日刊文稱，王岐山此次日本之行有三個特別之處。第一個特別之處是王岐山的身份——中國國家主席習近平特使、國家副主席。

第二，中國的最高級別領導人作為國家主席特使，出席日本國家元首的就職儀式，這件事本身就很特別。

文章稱，以中國國家主席特使身份的出訪活動，可以顯示出中方對於日本德仁天皇即位慶典的重視度。

第三，除了出席即位慶典，「特使」王岐山還會對日本進行訪問。觀察其餘10位出訪的「特使」，無論是禮儀性的還是政治性的，兼有訪問工作的只有王岐山一人。

《日本經濟新聞》報道稱，韓國派出的是政權二號人物——韓國總理李洛淵訪日。報道稱，自韓國大法院在前勞工問題上判決日本企業進行賠償已經過去了一年左右，日韓關係仍看不到改善的迹象。從韓國的角度來說，此次派出作為政權二號人物、著名知日派的李洛淵，體現出對尋找改善韓日關係突破口的期待。

美國此次由交通部長趙小蘭出席。在平成即位禮時，美國派出的是時任副總統奎爾（Dan Quayle），此次典禮最初也是安排副總統彭斯（Mike Pence）出席，但後期實施了調整，預計是考慮到中東等外交日程及內政等情況。