日本天皇「即位禮正殿之儀」禮成　德仁宣告即位

日本德仁天皇在10月22日，舉行「即位禮正殿之儀」正式宣告即位。天皇在宣告中表示，立誓與國民同行，祈願國民幸福與世界和平。

即位禮正殿之儀在皇宮室內舉行，天皇與皇后分別站在「高御座」與「御帳台」中。德仁天皇宣告即位。（路透社）

即位禮正殿之儀在日本時間22日下午1時，在皇宮松之間舉行。德仁天皇身穿傳統裝束「黃櫨染袍」，站上源自天孫降臨神話的「高御座」，在日本內外超過2000多名來賓見證下，宣告即位。

被視為皇位象徵的三種神器，放在高御座上。雅子皇后身穿傳統服飾「十二單」站在「高御座」旁的「御帳台」中。

立誓祈願國民幸福與世界和平

德仁天皇宣告表示，他深切理解，上皇（明仁）以自身證明，如何常為人民的幸福和世界的和平祈禱，與國民同甘苦樂。

「我在此立誓，始終祈願國民幸福與世界和平，並身伴國民，遵循《憲法》，履行作為日本國與日本國民統合象徵的職責。」

安倍在宣讀賀辭「壽詞」後，振臂高呼三聲萬歲。（美聯社）

承襲上皇並加入「身伴國民」

日本放送協會（NHK）分析，指德仁天皇在宣告中基本承襲明仁上皇，在當年宣告即位時的講辭。但新講辭中加入了「為國民幸福與世界和平祈願」，及「身伴國民」兩節，以示德仁將會更貼近國民，以日本國民福祉為依歸。

在天皇宣告結束後，首相安倍晉三宣讀賀辭「壽詞」，高呼三聲萬歲，並打響21枚禮砲。最後在高御座與御帳台閉幕，天皇與皇后先後離場，結束整個儀式。

↓↓↓重溫同日更多「即位禮當日賢所大前之儀」的圖片，請點擊放大觀看：