朝鮮將有大事發生？　重要人物金英哲結束訪華

朝中社公布的兩則朝鮮友好代表團訪華消息略有蹊蹺，加之幾日前金正恩騎白馬登上了極具象徵意義的白頭山。同時，有媒體報道特朗普表示，與金正恩關係不錯，一直保持通話。種種迹象顯示，半島將有大事發生，金正恩早已悄然行事。

朝中社10月21日報道，以朝中友好議員團委員長、金日成綜合大學校長兼高等教育相崔相建為團長的朝中友好議員團代表團21日離開平壤，赴中國進行訪問。

10月22日，該社再報道，以黃海南道人民委員會委員長金英哲為團長的朝鮮友好代表團，22日結束訪華回國。

圖為金正恩騎白馬登上白頭山（Reuters）

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恰逢中朝建交70周年大背景，中朝友好交流層面的事務日益增多實屬正常現象。不過，朝鮮官媒公布的兩則朝鮮友好代表團前後腳訪華消息略顯蹊蹺。主要有幾點原因：

第一、代表團團長的人選。金英哲的名字赫然列在團長名單中。他曾是美朝談判主要負責人，第二次金特會朝美談判破裂後從對美外交中調離。他現在的身份是黃海南道人民委員會委員長。

觀察人士認為，儘管金英哲已被下派地方，但是他曾兩次陪同金正恩與美國總統特朗普（Donald Trump）進行會晤，他還曾陪同金正恩一道訪華。他在美朝談判中的重要地位可見一斑。

金英哲（右）曾多次代表朝鮮與美國談判（視覺中國）

第二、公布的時間。朝中社10月16日高調公布金正恩騎白馬登上白頭山的多幅照片，並稱這是朝鮮革命史上「具有重大意義的重大事件」。消息一經公布，多家西方主流媒體紛紛猜測朝鮮半島將有大事發生。對此，中國外交部也隱晦地回應這一說法，發言人耿爽表示，半島和談目前正處於關鍵階段。

金正恩（中）在胞妹金與正（左）的陪同下騎白馬登上白頭山（朝中社）

此外，有媒體10月11日報道，特朗普在回應「通烏門」問題時，首次向外界暗示他與金正恩之間正持續通話。10月21日時他就在白宮內閣會議中明確表示，自己與金正恩關係不錯，兩人一直保持通話。

種種迹象表明，雖然尚不能知曉半島到底會發生什麼「偉大的行動」，但有一點可以確定的是金正恩已經談判桌下持續地做了不少工作，這位80後朝鮮最高領導人的政治智慧不容忽視。