美官員出書揭白宮內幕　曾匿名撰文批評特朗普

美國媒體10月22日報道，一名匿名的美國白宮官員，繼向美國媒體投稿批評美國總統特朗普（Donald Trump）的「惡劣」政策後，將出版新書披露更多白宮內幕。

特朗普的領導風格浮躁，並且在很多問題上一意孤行，令白宮官員頭疼。（VCG）

曾於2018年匿名向美國《紐約時報》投揭發美國總統特朗普（Donald Trump）行為損害國家的一名美國白宮匿名官員此次將通過寫書一一揭露「白宮內幕」。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）10月22日報道，這名官員即將於11月19日出版名為《警告》（A Warning）的書。參與出版這本新書的人表示，儘管這名官員仍未在書中透露自己的身分，但會說明匿名的原因。這本書的宣傳文案中寫道，此書將提供有關特朗普、令人震驚的第一手資料。

這名官員曾於2018年9月發表一篇題為《我是白宮內的抵抗力量》的文章中表示，「和我懷有同樣心意的同事正在孤軍奮戰，阻止特朗普做出更壞的選擇」。

他曾在文章中披露，特朗普的領導風格浮躁、對立，白宮行政部門存在一股「沉默的抵抗」力量，許多白宮高級官員為履行職責，努力從內部抵抗特朗普的「惡劣」政策。在執政初期為防止特朗普像炮竹一樣「點燃」各種不穩定情況，白宮內的無名英雄甚至提出修改憲法第25條及廢除特朗普總統職務的言論。

但特朗普隨後指責稱這是一種背叛行為，並聲稱刊登這篇文章的《紐約時報》捏造出一個虛假人物。

參與出版這本書的人士表示，「出於良心和義務，而非盈利」的目的，這本書的作者放棄了7位數的稿費預付款，還打算把一大筆版税捐給白宮記者協會等組織。