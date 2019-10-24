泰國王室革職六名官員　涉以權謀私嚴重違紀

泰國王室10月23日宣布，國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）決定將六名王室官員革職，並解除所有官方頭銜，形容他們涉及嚴重的紀律不當行為，對王室服務構成損害。

泰國王后素提達（Suthida Bajrasudhabimalalakshana）出席泰王朱拉隆功（King Chulalongkorn）紀念儀式。（路透社）

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泰王頒布兩道命令，下令將一名隸屬王室內務府，以及五名來自王室衛隊的官員革職，並解除所有官方頭銜。命令指，有關官員以權謀私，未有按照規則履行職務，對國家構成嚴重損害，形容官員的行為「極為邪惡」。命令生效時間分別追溯至9月1日和10月22日。

路透社報道，六名官員包括一名女子、一名高級警察官員和兩名王室衛隊成員。另外有報道指，被革職的官員包括護士和獸醫。

王室21日曾頒布命令，宣布褫奪王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）的王室頭銜，指詩妮娜不忠，並且與王后素提達（Suthida Bajrasudhabimalalakshana）發生紛爭。詩妮娜現時的下落不明。

泰國王妃西尼娜被指不忠和忘恩負義，其王室生活只過了短短80多天。（路透社）

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