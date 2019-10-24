普京主持首屆俄羅斯非洲峰會　冀貿易額數年內翻倍

俄羅斯總統普京10月23日於索契（Sochi）主持一連兩日的俄羅斯非洲峰會。普京期望俄非貿易金額能夠於未來四至五年增加一倍，並指莫斯科已經免除非洲逾200億美元的債務。

俄羅斯兩架圖-160戰略轟炸機抵達南非，也是首次到訪非洲。（美聯社）

俄非峰會有43個非洲國家領袖出席。普京表示，俄羅斯與非洲國家每年的貿易金額於過去五年增加一倍，達逾200億美元，期望未來再增加一倍。

普京指，俄羅斯願意協助挖掘自然資源，並提供技術，並歡迎最近制定的非洲自由貿易區。俄羅斯的地質調查機構與南蘇丹、盧旺達和赤道幾內亞簽署協議，搜尋碳資源。俄羅斯石油公司（Rosneft）也準備開發莫桑比克的海上石油資源。

俄羅斯已經開始建設作為非洲最大軍備供應商的地位。俄羅斯與非洲最少28個國家簽署軍事合作協議。俄羅斯23日亦派出兩架圖波列夫（Tupolev）圖-160戰略轟炸機到茨瓦內（Tshwane）的瓦特克盧夫（Waterkloof）空軍基地。國防部解釋，任務目的是加強與南非的軍事聯繫。

俄羅斯近來試圖擴大在非洲的影響力，重振冷戰時期前蘇聯的領導地位。有分析員指，中國近年已經向非洲投資數千億於基建和其他項目，顯得俄羅斯遲起步。