普京主持首屆俄羅斯非洲峰會　冀貿易額數年內翻倍

即時國際
撰文：
最後更新日期：

俄羅斯總統普京10月23日於索契（Sochi）主持一連兩日的俄羅斯非洲峰會。普京期望俄非貿易金額能夠於未來四至五年增加一倍，並指莫斯科已經免除非洲逾200億美元的債務。

俄羅斯兩架圖-160戰略轟炸機抵達南非，也是首次到訪非洲。（美聯社）

俄非峰會有43個非洲國家領袖出席。普京表示，俄羅斯與非洲國家每年的貿易金額於過去五年增加一倍，達逾200億美元，期望未來再增加一倍。

普京指，俄羅斯願意協助挖掘自然資源，並提供技術，並歡迎最近制定的非洲自由貿易區。俄羅斯的地質調查機構與南蘇丹、盧旺達和赤道幾內亞簽署協議，搜尋碳資源。俄羅斯石油公司（Rosneft）也準備開發莫桑比克的海上石油資源。

俄羅斯已經開始建設作為非洲最大軍備供應商的地位。俄羅斯與非洲最少28個國家簽署軍事合作協議。俄羅斯23日亦派出兩架圖波列夫（Tupolev）圖-160戰略轟炸機到茨瓦內（Tshwane）的瓦特克盧夫（Waterkloof）空軍基地。國防部解釋，任務目的是加強與南非的軍事聯繫。

俄羅斯近來試圖擴大在非洲的影響力，重振冷戰時期前蘇聯的領導地位。有分析員指，中國近年已經向非洲投資數千億於基建和其他項目，顯得俄羅斯遲起步。

俄兩轟炸機將訪南非　加強軍事合作
普京舉辦俄非峰會　旨在重返非洲　與中國競爭
比朝鮮更專制的厄立特里亞：網路普及率1%　分11個月提款才夠買車
突尼斯總統選舉　法律教授賽義德獲逾七成得票率勝選
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。