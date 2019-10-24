國際太空會議爆中國簽證風波　美國防部暗示中國是敵手

美國華盛頓主場舉辦國際太空會議，世界第二大經濟體中國由於美國沒有及時發放簽證而「被缺席」，簽證成為美國適時出動的「武器」。

中國外交部新聞發言人華春瑩10月23日在例行新聞發布會上答記者提問時稱：「美方把簽證問題『武器化』，一再藐視國際責任和義務，阻礙正常的國際交流與合作，對國際社會各方正當權益造成損害。我們敦促美方認真反省，切實改正。」華春瑩補充稱：「這次中國國家航天局遭遇的赴美簽證問題只是冰山一角。」

中國航天局集體缺席10月21日在華盛頓舉行的第70屆國際太空會議（International Astronautical Congress，IAC，會程為10月20日至25日）開幕禮第一場全會活動，華春瑩在例行新聞發布會上發表了上述言論，並證實是中方代表團的簽證出了問題。

而美國駐中國大使館在給路透社的一份聲明中說，根據美國法律，簽證記錄屬於保密文件，因此無法討論個人簽證案例。

這場中國被缺席的開幕禮，由美國副總統彭斯（Mike Pence）主持。路透社報道，彭斯發表講話指，要推動以美國為主導的國際太空領域合作，要與「志同道合的、熱愛自由的」國家合作。彭斯強調，美國第六太空軍「即將」建成，將致力在太空「保衛熱愛自由的國度」。

美國CNBC報道，中國堅稱其太空計劃是為了和平目的，但美國國防部強調，國家太空實力與日俱增，正是為了阻止敵手（Adversaries）在危機出現時動用太空武器。