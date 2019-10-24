中國被迫缺席國際太空會議　央視主播海霞反駁：美國藐視國際責任

中國代表團集體缺席今年的國際太空會議，主因美國沒有及時發放簽證。中國央視主播海霞10月23日在節目中稱，有一點她是挺佩服的，美國創造了不少「專利」，比如簽證「武器化」什麼的，中國歡迎國際機構來中國。

10月21日，在華盛頓舉行的第70屆國際太空會議（International Astronautical Congress）開幕禮上，「中國國家航天局去哪裏了」的問題成為焦點。

據中國外交部網站消息，中國外交部發言人華春瑩10月23日在例行記者會上證實了此事，稱中方代表團集體缺席今年的國際太空會議，原因就是美方沒有及時發放簽證。

華春瑩表示，美方把簽證問題「武器化」，一再藐視國際責任和義務，阻礙正常的國際交流與合作，對國際社會各方的正當合法權益造成損害。她強調，中方敦促美方認真反省，切實改正。

中國央視的主播海霞23日在《主播說聯播》的節目中評論此事稱，有一點她也是挺佩服的，美國創造了不少「專利」，比如簽證「武器化」什麼的，中國歡迎國際機構來中國。

海霞表示，最近一段時間，很多國家都抱怨到美國參加國際會議碰到了簽證難題。要說美國創新能力強，有一點她也是挺服的，你看美國創造了不少「專利」，比如簽證「武器化」、長臂管轄什麼的。

為此，有人已提議一些國際機構該從美國搬走，有的國際會議也可以不到美國開。那麼該去哪兒呢？有網友說可以來中國。她覺得有道理。中國正在持續加大對外開放，改善各方面的環境，今天的《新聞聯播》有報道。

海霞強調，中國不僅歡迎外商來投資，也歡迎國際機構。中國不搞什麼長臂管轄，只會敞開歡迎的雙臂。