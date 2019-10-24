紐約中央公園溜冰場悄悄除去特朗普名字

美國總統特朗普（Donald Trump）熱衷在自己打下的江山上刻字，以便名留青史，例如特朗普國家多拉爾高爾夫球俱樂部，或是美國紐約曼哈頓第五大道的特朗普大廈（Trump Tower）。但事與願違，名下產業裏，「特朗普」三個字正被悄悄拿掉。

美國《紐約時報》消息稱，溜冰季節才剛開始，特朗普名下公司主營業務之一、美國紐約中央公園（Central Park）的兩處溜冰場，10月22日將特朗普的名字從所有標識中抹掉，僅在標識板最底部的小字裏寫上字母「T」，表示這仍然是特朗普的產業。而2018年春天溜冰季節到了最後，「特朗普」三個字一直標識在溜冰場各處的標牌中。

特朗普從二十世紀八十年代便開始經營這兩家溜冰場。中央公園南端的沃爾曼（Wollman）溜冰場尤其顯眼，特朗普的名字過去是用大寫的紅字，標註在溜冰場內外，包括收銀台、用品租賃場等隨處可見的宣傳板上。公園北端的拉斯克（Lasker）溜冰場也常被國家曲棍球職業隊（NHL）用作訓練場。兩處均已慣用特朗普名字做標識數十年。

《紐約時報》形容道，特朗普被公司「靜悄悄地」抹掉，而《南華早報》文章則認為這個舉措「很神秘」。

市政廳公園管理辦公室新聞發言人霍華德（Crystal Howard）10月23日發表聲明稱：「這並非政府的要求，而是特朗普集團在8月下旬通知了中央公園，計劃改變溜冰場所有的標識、廣告牌。」

特朗普集團執行副總裁利伯曼（Ronald C. Lieberman）對《紐約時報》稱：「怎樣使用紐約市內我們的產業，跟政治沒有關聯。」