【通烏門】美共和黨議員闖會場叫囂　聽證會被推遲5小時

美國眾議院10月23日展開對總統特朗普（Donald Trump）「通烏門」的彈劾調查，期間多名共和黨議員闖入會議室抗議，擾攘超過5小時，最終閉門聽證會需延遲舉行。

通烏門：這次聽證會原定由專門負責俄羅斯、烏克蘭及歐亞事務的副助理國防部長庫珀出席，但由於共和黨人闖進會議室，她並未有作供。（AP）

聽證會原定由副助理國防部長庫珀（Laura Cooper）出席，她專門負責俄羅斯、烏克蘭及歐亞事務。美聯社引述熟悉聽證會的人士指，她向眾議員解釋有關發放軍事援助的程序，以及被問到向烏克蘭發放軍援時有否依照適當步驟。

包括佛羅里達州共和黨眾議員格茨（Matt Gaetz）在內的逾30名議員來到會議門外抗議，多人闖入會場內，推開國會警察，向民主黨情報委員會主席希夫（Adam Schiff）叫囂，並與在場其他議員發生口角。

共和黨不滿彈劾調查未獲全體眾議員授權便展開，又批評民主黨舉行閉門聽證會，要求獲得近期聽證會所有證詞。

民主黨批評共和黨議員違反議會規則，將電話及其他電子器材帶入「敏感訊息隔離設施」（SCIF）的會議室內，並且發出Twitter帖文。惟在帳號發帖文的共和黨議員澄清，他是將信息「轉達」給不在場的助手再發出。