美國高官再批中國設債務陷阱

美國眾議院外交委員會西半球事務小組（Subcommittee on the Western Hemisphere）10月23召開聽證會，列席的美國代理助理國務卿科札克（Michael Kozak）指出，在美國努力下，西半球國家對中國債務陷阱愈來愈謹慎。

這已經不是美國官員首次批評中國設「債務陷阱」，中國外交部曾多次回應批評，包括指中方在批准貸款項目之前，會有嚴格的經濟和技術評估，充分考慮受援國的債務可持續性和還貸能力等。

在10月23日，美國國會的西半球事務小組討論特朗普政府2020年預算，以及美國對拉丁美洲、加勒比海的政策。科札克指控中國投入大量金錢行賄，或用難以償還的負債纏住其他國家，令美國無從直接與中國競爭。

科札克指出，在美國努力下，西半球國家對中國債務陷阱愈來愈謹慎。（AP）

科札克指出，美國告誡這些國家，囑咐他們不要上當。在美國努力下，西半球國家對中國債務陷阱愈來愈謹慎，北京唯有轉而向地方政府下手。

共和黨眾議員柯蒂斯（John Curtis）表示，中國在西半球影響力廣泛，並積極說服台灣在區內的邦交國轉向北京。他要求眾議院外交委員會盡快通過「台北法案」以抗衡中國。

美國國際開發總署（USAID）負責拉美和加勒比海事務的助理署長巴薩（John Barsa）表示，美國在區內的援助目標，是讓當地國家能自力更生，但中國的目的卻是製造經濟依賴。