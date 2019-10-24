【英國貨車39屍案】死者為中國人31男8女　警調查是否涉偷渡集團

英國埃塞克斯郡（Essex）一架貨櫃車10月23日遭發現藏有39具屍體後，英國警方10月24日證實，全數死者為中國人，為31男、8女。警方目前仍在調查事件，並到北愛爾蘭三間住宅搜證。

英國警方透過聲明表示「我們現證實死者為8名女性、31名男性，相信都是中國公民。」警方又指，已突擊到北愛爾蘭三間住宅搜證。在事件中，被捕的25歲司機羅賓遜（Mo Robinson）正是來自北愛爾蘭。

當地媒體又報道，英國國家刑事局正調查事件是否涉及有組織的犯罪組織。警方同時調查事件是否涉及偷運人口的集團。

英國埃塞克斯郡貨櫃車發現屍體案，有民眾到現場獻花悼念。（路透社）

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英媒：受害者可能是凍死

這宗英國近20年來最嚴重的屍體發現案，警方之前表示，39名死者的其中一人是10多歲的年輕人，其餘38人為成年人。

當局仍在調查各死者的身分和死因，但有英國傳媒指，由於涉事貨櫃車設有冷凍設備，可達到攝氏負25度，因此不排除受害者匿藏時被活生生凍死。《獨立報》引述消息指，死者可能是因低溫症喪生。

英國埃塞克斯郡一輛貨車內，被發現藏有39具屍體。（路透社）

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英國長期是偷渡客熱門目的地

目前未能確定這次事件是否涉及偷渡集團，但在發生事件的英國，當地一直是偷渡客在歐洲的熱門目的地，在2000年，英國曾發生「多佛爾港慘劇」，當年有多達58名中國人蛇在貨櫃車內焗死。

至近年，由於中東、非洲有戰亂等，英國當局指，湧入該國最多的非法移民按次序分別是非洲國家的厄立特里亞（Eritrea）、中東的伊拉克、阿富汗和伊朗。