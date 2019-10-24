【英國貨車39屍案】客死異鄉　揭露非法移民投奔自由國度的悲歌

英國埃塞克斯郡（Essex）10月23日發生一宗驚人悲劇，39人被發現倒斃在一輛貨櫃車內。事件帶出了一個問題：到底為甚麼非法移民不斷冒生命危險前往英國。

英國廣播公司（BBC）指，數以千計的人在前往歐洲時喪生，不少人像這宗事件一樣被發現死於長途貨櫃車內，另外遇溺身亡的人亦不計其數。根據聯合國資料顯示，自從難民危機在2014年爆發後，至今全球共有近1.75萬人死於怒海。

英國紅十字會支援難民部門負責人巴斯勒（Debbie Busler）認為，這些難民背負不同的痛苦和不安而令他們毅然離鄉別井，例如逃避戰亂，或是受到政治、宗教或與性別有關的迫害等，因此他們以生命為賭注，希望可以逃到安全地區。

法國港口城市維斯特勒昂（Ouistreham）的街頭經常出現多人追車的驚險場面，他們主要都是來自非洲的難民，並希望可以坐「順風車」，登上前往英國的渡輪。（Getty Images）

巴斯勒表示，即使他們成功「抵壘」，當地或可能缺乏翻譯等基本服務，令他們長年難以融入新天地。因此她認為大家不應純粹以「難民」標籤他們，而是尊重他們的尊嚴和視為極需援手的人。

不過，尋求庇護的難民官方數字有下降趨勢，但非法入境人士獲批難民資格的機會非常困難。在2019年首9個月，保加利亞有1742人申請庇護，當中只有132人獲批、212人獲提供人道主義援助，另外有932人的申請被拒。而在2018、17、16年的申請數目分別為2536、3700及19480。

當局指，湧入英國最多的非法移民按次序分別是非洲國家厄立特里亞（Eritrea）、中東的伊拉克、阿富汗和伊朗。

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錯綜複雜的「長征」路線

事實上，要偷渡到英國，就首先要抵達歐洲，BBC指非法移民有4條主要到歐洲的途徑，包括從西及北非到西班牙、經地中海到意大利、由東部進入波蘭、以及被認為是最繁忙的路線：取道土耳其到巴爾幹半島。

而到了最後一關—橫越英倫海峽方面，由於法國加萊（Calais）難民營在2016年關閉，以及加強保安設施後，非法移民大多改以迂迴方式由歐洲進入英國，例如由法國瑟堡（Cherbourg）到愛爾蘭的羅斯萊爾（Rosslare）或都柏林（Dublin），再轉到威爾斯北部的霍利黑德（Holyhead）。

即使法國當局在2016年清除難民營地及加強保安，加萊仍吸引不少非法移民到當地碰運氣，希望可以到英國尋找新生活。（Getty Images）

所費不貲的冒險之旅

英國國家刑事局（National Crime Agency，NCA）承認，非法移民可能利用所有港口進入當地，加上遼闊的海岸線，以及每年龐大的貨運吞吐量，執法部門要杜絕非法移民可謂困難重重。英國交通部的數字顯示，2018年共有大約360萬架次的貨車及貨櫃車經全國40個港口進入英國，因此成為非法移民的主要交通工具。他們付最少1萬英鎊才換取到藏身這些車輛的狹小空間。

NCA現時與英國及歐洲多個分享情報，打擊人蛇集團，而歐洲刑警（Europol）亦特別設立情報中心，專門收集販運人口的資料。英國警方針對來自巴爾幹半島的偷渡組織，已經將目標鎖定於保加利亞、塞爾維亞、波斯尼亞及黑山等大型黑幫組織，同時亦與內政部聯手，確保國家在後脫歐時代繼續與歐洲攜手打擊非法移民問題。