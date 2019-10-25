習近平2020年將國事訪日　日本對華負面評價仍持續上升

中國國家主席習近平2020年春天將國事訪問日本、中日關係本應呈現友好氛圍之際，民調顯示，日本國內對華評價仍不容樂觀。

據日本時事通信社10月24日報道，日本民間組織「言論NPO」10月24日在中國北京發佈民調結果。民調在9月開展，以年滿18歲的中日兩國民眾為調查對象。在日本是採取書面回答的方式，在中國則是直接面對面問答的形式。日本方面收到的有效回答數為1,000，中國為1,597。

民調顯示，就中日關係回答「糟糕」的日本人佔比44.8％，較2018年上升5.8個百分點。對中國印象回答「糟糕」的日本人雖然下降1.6個百分點，但依然高達84.7％。

2019年6月27日，中國國家主席習近平（右）在日本大阪出席二十國集團（G20）峰會期間，與日本首相安倍晉三舉行會晤。（新華社）

報道稱，日本首相安倍晉三2018年10月訪華，中國國家主席習近平於2019年6月訪日，中日在政治層面的交流逐漸活躍，但日本的對華民調情況依然嚴峻。

此前日媒普遍報導稱，習近平將於2020年春季以國賓的身份對日本進行正式訪問。中國外交部部長孔鉉佑也多次對習近平明年訪日表示期待。孔鉉佑10月21日在《西日本新聞》發表題為《面向新時代的中日關係》的署名文章中也提到習近平國事訪日，指出“首要是確保習主席明年訪日順利圓滿，為新時代中日關係發展確立指導原則和目標方向”。

在民調中，回答中日關係「良好」、以及回答對中國印象「良好」的日本人比例分別上升1.3個百分點和1.0個百分點，分別至8.5％和15％。

報道指出，中國公務船頻繁在中日爭議島嶼——尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊航行。此外，自2015年以來，中國當局共扣押了14名日本人，其中9人正在被提起公訴。

另一方面，中國國內對日情緒出現明顯改善。認為中日關係「糟糕」的中國受調查者比例大幅下降9.5個百分點至35.6％。而回答「良好」的比例上升4個百分點至34.3％。對日本印象回答「良好」的中國受調查者比例上升3.7個百分點至45.9％，這一比例也創下調查自2005年開展以來的最高值。

據日本《產經新聞》報道，中國國際出版集團高管在24日的記者會上指出，日本人對中國認識嚴峻的原因是「缺乏對中國近年變化的理解」。此外，該高管還對日本媒體不報道中國空氣污染改善等中國現狀表示不滿。

言論NPO代表工藤泰志則分析認為，由於民調在9月開展，日媒對中美貿易摩擦升級和香港問題的報道，在一定程度上影響了日本民眾對華認識。