日本經濟產業大臣菅原一秀辭職　被揭買哈密瓜及螃蟹送選民

日本經濟產業大臣菅原一秀當地時間10月25日上午向首相安倍晉三提出辭呈。早前，他被揭送上百顆哈密瓜給選民，又被指向選民送螃蟹，此外他的秘書被指在一名菅原支持的葬禮上，向其家人支付帛金，此舉被指違反日本公選法。他成為安倍新內閣第一位「落馬」的官員。

菅原從上任以來就醜聞不斷，名字不時出現在成為《文藝春秋》、《周刊體育》等日本周刊雜誌的報道的常客。《文藝春秋》更是在9月27日，發表了一篇名為《12條醜聞纏身的大臣——持續關注菅原一秀經產相》的文章，並對他的醜聞進行了持續報道。

10月17日，《文藝春秋》報道稱，拍到了菅原的一名秘書出現在其東京都練馬選區內的一處葬禮上，並十分恭敬地雙手奉上帛金。

據該葬禮相關負責人稱，當天的守夜儀式是為菅原的一位已故的支持者、當地居委會會長而設。秘書代表菅原參加葬禮，並支付2萬日圓的帛金。

日本經濟產業大臣菅原一秀接連被曝出醜聞，成為日本新內閣中首位辭職的要員。（Reuters）

《文藝春秋》就此採訪了神戶大學法學部的上脅博之教授，上脅表示，菅原派秘書參加選民葬禮並支付帛金的行為，有可能觸犯了公選法中有關「禁止贈送」的條款，並可能因此被處以50萬日圓以下的罰款，其公民權會被剝奪、最長5年，其議員身份也會被剝奪。

《文藝春秋》早前還報道稱，拿到了有關菅原收買選民的確鑿證據。其中之一是北海道的一名哈密瓜經銷商，傳真給菅原事務所的收據。上面記載有菅原曾花費75萬日元購買278顆高級哈密瓜。

涉向選民送哈密瓜、螃蟹等

另一份證據則是，一名選民在收到哈密瓜後寫給菅原的感謝信。該選民向媒體證實說，中元節和過年的時候都會收到菅原先生的禮物，但上面都沒有署名。

共同社報道，菅原一秀又被媒體指在長假前後，會向後援會的幹部分發蘋果，又曾向選民贈送螃蟹等謝禮。