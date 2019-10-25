任正非談孟晚舟被捕：將讓華為更強大　感謝特朗普

華為首席技術官斯坎蘭（Paul Scanlan）透露，華為內部從未提及孟晚舟被捕事件。華為創始人、CEO任正非今年早些時候曾經提及此事，稱孟晚舟被捕事件將讓華為公司更加強大。

中國電信業巨頭華為公司首席財務官孟晚舟在加拿大被捕事件即將滿一周年。據美國彭博社10月24日報道，華為首席技術官斯坎蘭（Paul Scanlan）透露，華為內部從未提及孟晚舟被捕事件，除了華為創始人、CEO任正非在年初曾經提過一次。

斯坎蘭在接受彭博社採訪時說，在他所親身經歷來說，華為內部從未提及孟晚舟被捕事件。

任正非今年早些時候曾經提及此事，稱孟晚舟被捕事件將讓華為公司更加強大。

斯坎蘭說：「我知道這是一種很奇怪的描述方式，但這正是他（任正非）在公司裏對所有人公開說的。」

對於2020年5G發展的前景，以及美國的5G困局，斯坎蘭表示，在未來一年的時間裏仍然是挑戰，但華為並不孤單。威瑞森（Verizons）和美國電話電報公司（AT&T）會以他們認為需要的速度前進。最大的機會是我們所說的固定無線接入，它為沒有光纖服務的地區提供光纖式的連接。

對於華為面臨的挑戰，斯坎蘭表示，更小、更快、成本更低。「當然，需求會催生創新。安全問題，我相信，需要很長很長的時間。但我們會把故事講好。」

另據報道，北京時間10月24日，華為心聲社區發佈了任正非接受北歐媒體採訪紀要。任正非認為，華為應該「感謝特朗普（Donald Trump）」。

任正非表示，他並不認為美國總統特朗普不好，他嚇唬一下公司，大家都怕了。

任正非說：「以前是我嚇唬大家，但是我的棒子不夠厲害，特朗普棒子大，一嚇唬，大家都真真實實努力工作了。」