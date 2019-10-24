【華為風波】美國晶片商賽靈思：尚未獲批向華為發貨許可

美國晶片製造商賽靈思（Xilinx）稱，仍在等待美國政府批准該公司把某些產品賣給中國華為技術有限公司的申請。

晶片製造商賽靈思是華為的供應商之一，圖為2018年11月6日，在中國上海國家會展中心舉行的中國國際進口博覽會期間，展出的賽靈思海報。（Reuters）

路透社10月24日報道，賽靈思10月23日預測本季度和全年營收均低於預期。賽靈思表示，該預測考慮了美國政府對華為的禁令，並假設沒有收入來自華為。

未獲批向華為運送更多產品

美國5月頒佈對華為的禁令。目前，賽靈思已恢復對華為的部分供貨。賽靈思表示，美國政府尚未批准其許可申請，以允許向華為運送更多產品。

賽靈思行政總裁Victor Peng在發佈財報後的分析師電話會上做出上述表態。賽靈思預測全個財政年度收入介乎32.1億美元至32.8億美元，分析師平均預期為33.9億美元。

Victor Peng說：「我們真的希望各國政府能夠達成一致，解決這個結構性問題，這樣我們才能繼續與華為接觸。」

華為在2019年5月份被列入實體清單，美國公司被禁止向它出售零件。美國的晶片製造商申請許可證以恢復某些零件出口，並獲得「迅速做出決定」的承諾。