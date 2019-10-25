美國副總統彭斯第二份對華政策演講【中文全文】

美國副總統彭斯（Mike Pence）10月24日在華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）舉辦的首屆佛烈德公共服務領袖講座上致詞，發表第二份對華政策演說。

以下是彭斯演講全文翻譯：

謝謝大家的熱烈歡迎。致你們的新任董事長、前州長（Scott Walker）；前眾議員哈曼（Jane Harman）；以及富有歷史性的威爾遜中心所有董事會成員；各位傑出的學者，我很榮幸來到威爾遜中心。本中心的命名是為了紀念威爾遜總統（Woodrow Wilson），他是個偉人，在全球舞台上提倡美國的領導地位與自由。

今天早上，請讓我代表具有同樣精神的另一位總統向大家致以問候，他在國內與海外提倡自由，即是美國第45任總統特朗普（Donald Trump）。

今天是一個重要的星期的結尾，土耳其剛入侵敘利亞。由於美國總統強有力的外交與經濟作為，同時因為我們與土耳其與庫德盟友的合作，敘利亞部隊能夠從邊界安全撤退，改由土耳其軍方控制。昨天，土耳其國防部證實永久停火，並停止一切攻擊性軍事行動。我們的部隊將要回國。

我很高興跟大家報告，透過這次停火，土耳其與我們的庫德族盟友創造了一個機會，讓國際社會可以成立一個安全地帶，我們相信可以為這個戰亂的地區重新帶來和平與安全。這確實是個進步。

因此，再次感謝讓我有這個榮幸來到這裡。能在此發表第一場佛烈德公共服務領袖演講，是個特別的榮譽。認識佛烈德（Frederic V. Malek）的人都知道，他是西點軍校引以為傲的兒子，他一生以西點軍校的校訓「責任、榮譽、和國家」為準則。他在給別人建議時，經常引述西點學生的祈禱文，鼓勵他們「選擇較困難的正確道路，而非較輕鬆的錯誤道路」。

佛烈德認識到，沒有人，特別是國家，能夠通過放棄價值而保衛國家。因此，為了紀念他，我今天在此要討論一個攸關21世紀命運的重要議題：美國與中國的關係。

彭斯10月24日在威爾遜中心發表第二份對華政策演講。（AP）

自本屆政府執政之初，特朗普總統就決心將與中國的關係建立在坦承、公平和相互尊重的基礎上，實現他所說的「一個更加公正、安全與和平的世界」。

2018年10月，我談到了中國對美國利益與價值造成最有傷害力的政策，從中國的債務外交、軍事擴張、對教徒的壓迫、建設監控國家、當然，還有中國一系列不符合自由與公平貿易的政策，包括關稅、配額、貨幣操縱、強制技術轉讓和產業補貼。

美國歷屆政府更迭，每屆政府都知道這些不良行為。沒有人願意顛覆華盛頓的既得利益集團，他們不僅容許這些不良行為，而且還常常從中獲利。面對中國的經濟侵略和侵犯人權，這些政治團體不僅保持沉默，還常常助長這些行為。年復一年，美國中心地帶一家家工廠關閉，北京一座座的摩天大樓拔地而起，美國工人只會變得更加沮喪，而中國只會變得更加大膽。

在不到20年的時間裏，正如特朗普總統所說的，我們看到了「世界歷史上最大規模的財富轉移」。在過去的17年里，中國的GDP增長超過9倍；中國已成為世界第二大經濟體。這種成功在很大程度上由美國在中國的投資推動。

北京的行動導致了美國對中國的貿易逆差，去年達到了4000多億美元，幾乎是我們全球貿易逆差的一半。正如特朗普總統多次表示的那樣，我們在過去25年裏重建了中國。此話真是一針見血，但以後不會再這樣了。

歷史必將證明，在不到三年的時間裏，特朗普總統永遠改變了這種情況。美國及其領導人不再希望僅依靠經濟接觸就能將中國的共產黨獨裁政權國家轉變為一個尊重私有財產、法治和國際貿易規則的自由開放社會。

相反，正如總統的2017年國家安全戰略所闡述的，美國現在將中國視為一個戰略和經濟上的競爭對手。我可以親身證明，絕大多數的美國人，無論是在城市還是農場，都支持特朗普總統對美中關係的清晰願景。總統的立場也得到了國會兩黨的廣泛支持。

過去一年，在這種支持下，特朗普總統採取了大膽果斷的行動，改正過去失敗的政策，增強美國實力，要北京負起責任，使雙邊關係走在更公平、更穩定且具有建設性的道路之上，以符合兩國與全球的利益。

彭斯表示，在特朗普的治下，美國現在是史上經濟最強的時候。（Reuters）

特朗普政府就任時，中國原本將成為全球最大經濟體。專家預測，中國的經濟規模將在短短幾年之內超越美國。但由於特朗普總統推動大膽的經濟政策，一切已經發生了改變。

在本屆政府上任初期，特朗普總統就批准美國史上最大的減稅和稅收改革方案，我們降低了美國的企業稅率，以與其他國家的企業稅率相匹配，我們減少聯邦政府法規到史上最低限度，釋放了美國的能量；特朗普總統強力支持自由公平的貿易。

結果呢？美國創造了世界史上最強大的經濟。這也是美國在國內史上經濟最強的時候。

目前的失業率是50年來最低，就業人口創下新高。家庭收入中位數在過去兩年半成長了5000美元以上，這還不包括特朗普總統減稅與能源改革為工作家庭所帶來的節省開銷效益。

因為有了特朗普總統的政策，美國民眾的財富增加了數萬億美元之多，中國的經濟則繼續落在美國之後。

為了給美國工人打造公平的競爭環境，以免他們受到不道德貿易行為的影響，特朗普總統在去年宣布對價值2500億美元的中國商品加徵關稅。今年稍早，總統宣布，如果美中貿易的重要問題在今年12月仍未獲得解決，將對另外價值3000億美元的中國商品加稅。

中美兩國正在就貿易問題進行談判。（Reuters）

為了保障智慧財產權與我國民眾的隱私權及國家安全，我們採取強有力的措施以抑制華為、中興等中國企業的非法行為。我們並且敦促在全球的盟友建立安全的5G網路，不讓北京控制我們敏感的基礎設施與資料。

隨着我們經濟的成長，特朗普總統簽署一個世代以來最大幅度的軍費成長，過去3年，政府就在國防方面做了2.5萬億美元的新投資，我們使世界歷史上最強大的軍隊更加強大。

為了讓北京瞭解沒有一個國家可以宣稱公海為領海，美國在過去一年增加了自由航行行動的步調與規模，增強我們在印太地區的軍事能見度。為了捍衛各地愛好自由的人民的價值，我們也點名中國迫害人民的宗教自由。中國有數以百萬計的少數民族與弱勢宗教信徒，面對當局消滅他們宗教與文化認同的企圖，中國共產黨逮捕基督教牧師、禁止販售聖經、拆毀教堂，並且監禁100多萬的維吾爾族穆斯林。

我們要求中國為迫害新疆的穆斯林少數民族負責，上個月，特朗普總統對中共官員採取簽證限制，並且制裁20個公安單位與8家中國企業，因為它們涉及對維吾爾人與中國其他穆斯林的壓迫。

我們跟台灣站在一起，捍衛台灣得來不易的自由，特朗普政府授權更多的對台軍售，並認同台灣是世界主要貿易經濟體，更是中華文化和民主的燈塔。

隨着數百萬人走上街頭，進行和平示威，我們代表香港人發聲，特朗普總統從一開始就說得很明白，必須用和平解決方案來尊重香港民眾的權益，一如1984中英聯合聲明所闡述。

這些都是歷史性行動。過去沒有一位總統如此強烈的在美中關係之中推動美國利益。

對於美國的行動和決心，部分跨國企業說我們的經濟政策過於強硬，促進美國利益和價值觀不利於美國與中國建立更好的雙邊關係。

不用說，我們看法非常不同。儘管目前大國之間在競爭、美國實力日益增強，美國仍希望中國更好。這就是為什麼，數十年來第一次，在總統特朗普領導下，美國對待中國領袖的方式，和其他任何一個偉大國家領袖的方式如出一轍，也就是尊重、一貫和坦誠。

本着坦誠的精神，我必須告訴諸位，自我在哈德遜研究所演說至今一年來，北京仍未採取重大措施來改善美中經濟關係。在我們提出的其他問題方面，北京的舉止愈來愈具侵略性，也愈來愈不利於穩定。今年5月，在貿易問題上，多月辛苦磋商讓許多關鍵議題取得成果，中國卻在最後一刻打退縮，撤回150頁的協議，讓雙方一切歸零重新來過。

現在，特朗普總統依然相信北京希望達成協議。我們樂見美國農民對最新第一階段協議的支持，希望能在智利舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會順利簽署。但中國明白，兩國之間仍有廣泛議題有結構性和明顯歧異有待解決。

特朗普認為中美兩國可以達成協議。（Reuters）

例如，即便中國領袖2015年在白宮玫瑰花園承諾，會停止相關作為，但中國依舊協助與唆使竊取美國知識產權宗的行動。

今年7月，美國聯邦調查局局長告訴國會，FBI積極偵辦的1000宗知識產權竊盜案件當中，多數與中國有關。美國企業每年蒙受數十億美元知識產權權損失。這些數據背後牽扯的不僅僅只是業務，而是個人和家庭。

他們的權利被侵犯，天賦被竊取，夢想也跟着岌岌可危。自由企業仰賴民眾放手一搏追求抱負，只求一切的犧牲終有一天能有所收穫。當心血遭竊、付出的汗水成泡影，這也重挫了我們整個自由企業制度。

僅是去年，就發生一件又一件與中國有關的知識版權權竊盜案，特斯拉3月對一名前工程師提告。這名工程師在竊取30萬份公司檔案、竊走美國研發的自動駕駛技術後，跳槽到中國自駕車公司任職。

去年12月，美國司法部宣布偵破一惡名昭彰的黑客組織進行了將近4年的行動，而這群黑客就在中國國家安全部工作。這些中國官員竊取10萬名海軍人員的姓名和數據，以及船艦維修資訊，嚴重威脅美國國家安全。

儘管中國承諾打擊中國芬太尼、鴉片類藥物，事實是，這些致命藥物同樣持續湧進美國邊境，每個月奪走數千名美國人的性命。

今天，中國共產黨在打造一個全球前所未見的監控國家，數以億計的監控攝像頭從各個角度下拍攝。少數族裔必須在檢查哨依警方要求留下血液檢體、指紋、聲音紀錄、不同角度的大頭照，甚至虹膜掃描。

中國現在向非洲、拉丁美洲和中東國家出口在其威權政權中使用的非常相似技術工具。這些工具在新疆等地部署，往往是在美國公司的幫助下部署。

北京也打破民間和軍方科技領域的界線，中國官方將此政策稱為「軍民融合」。依法律規定或國家主席下令，在中國的企業，無論是國營、民營還是外資，都必須跟中國軍方分享科技。

過去一年，中國在該地區的軍事行動及其對鄰國的態度的挑釁性仍然不斷加大。中國領袖2015年在白宮玫瑰花園承諾說，他們無意將南海軍事化，後來卻在人工島礁建築軍事設施並部署先進的反艦和防空飛彈系統。

北京同時加強運用他們所謂的海警船艦，例行性恐嚇菲律賓和馬來西亞的水手和漁民。中國海警甚至在越南外海以強力手段對待鑽探石油和天然氣的越南人。

彭斯指中國在南海海域加強海警船艦。（Retuers）

2019年在東海，美國親近盟友日本為因應中國的挑釁，出動戰鬥機攔截的次數已一步步走向歷史新高。中國武警一連60天派遣船隻至日本管轄的尖閣諸島（釣魚台）周邊海域。

中國同時利用一帶一路倡議在全球各地港口建立據點，雖說大多是為了商業目的，但這些商業目的最終都可能轉為軍事目的。今天，中國國旗飄揚在斯里蘭卡、巴基斯坦、希臘等地的港口。

今年稍早，據傳北京簽署秘密協議，要在柬埔寨打造海軍基地。另據報道，北京甚至在大西洋尋找可以用作海軍設施的地點。

我們的政府將繼續尊重反映在三項聯合公報和《台灣關係法》中的「一個中國政策」，同時，在過去的一年裡，中國通過金錢外交誘使另外兩個國家與台北斷交轉而承認北京，增加了對台灣民主的壓力。

國際社會永遠不能忘記，與台灣接觸不威脅和平，而是保護台灣和整個地區的和平。美國始終相信，台灣擁抱民主，為全體華人展現出一條較好的道路。

過去一年，最能展現中共對自由強烈反感的事件，莫過於香港的示威。香港做為中國與廣大世界接觸的門戶，已經長達150年。香港是全球最自由的經濟體之一，有堅強而獨立的法律機構、活躍而自由的媒體，也有數十萬名外籍人士居住在此。從香港可以看到如果中國擁抱自由，可以有什麼成果，但過去幾年，北京加強對香港的干預，從事限制香港人民權利與自由的行動。而這些權利與自由是具有約束力的「一國兩制」國際協議所保障的。

特朗普總統已清楚說明，如同他所言，美國支持自由，我們尊重國家的主權，但美國也期望中國能遵守承諾，特朗普總統清楚說過，如果當局最後用暴力對付香港示威者，我們與中國達成貿易協定會十分困難。

從那時起，我很欣慰觀察到香港當局已撤回引發抗爭的逃犯條例。北京也展現一些克制。在今後的日子，我向你保證，美國會持續敦促中國克制，遵守承諾並尊重香港民眾，對過去幾個月來一直在和平示威以捍衛自身權利的香港人，我們與你站在一起，你們鼓舞了，我們敦促你們堅持非暴力抗爭的道路。我們知道有數以百萬計的美國人為你們祈禱，對你們心懷敬意。

彭斯表示與和平示威的香港人站在一起。（Reuters）

當中國在區域間和世界發揮影響力時，如同我去年所說，中國共產黨持續利誘與脅迫美國企業、製片商、大學、智庫、學者、記者和各州與聯邦政府官員，影響美國的公眾論壇，今天中國不僅向美國外銷大筆金額的不公平貿易商品，近期還外銷檢查制度，這是他們政權的標誌。北京利用企業的貪婪，試圖影響公眾意見，脅迫美國企業。有太多美國跨國企業在中國金錢和市場的引誘之下磕頭，不僅限制對中共的批評，也限制肯定美國價值的發言。

Nike自詡倡導社會正義，但到了香港，卻將社會正義擱在門外。Nike在中國的分店下架休士頓火箭隊的商品，以響應中國政府對火箭隊總經理英文7字推文「為自由而戰，力挺香港」的批判。

NBA一些美國知名球員和老闆經常行使批評美國的自由，但面對中國人民自由與權利的問題時，他們卻失聲了。NBA選擇站在中共的一邊，限制言論自由，像是所有權完全屬於那個獨裁政府的分公司。號稱進步企業文化卻惡意忽視侵犯人權的行為，那不叫進步，而是壓迫。

當美國企業、職業運動與職業運動員擁抱檢查制度，這不僅是錯誤，而且違反美國精神。美國企業應該在國內和世界各地力挺美國價值觀。

北京的經濟和戰略行為、和影響美國公眾輿論的企圖印證了我一年前所說的話，這話在今天仍然準確：中國希望美國有個不同的總統，這是特朗普總統的領導正在發揮效力的最終證明。

美國經濟每天都在進步，中國則在付出代價。特朗普總統的策略是正確的，他在為美國人奮鬥，為美國的就業與勞工奮鬥，勝於美國歷任總統。我向你保證，特朗普政府不會退縮。

彭斯在演講中批評NBA與美國企業Nike。（Reuters）

話雖如此，特朗普總統表明，美國不想與中國對峙，而是尋求公平的環境、開放市場、公平貿易以及尊重我們的價值。

我們不尋求遏制中國的發展，我們希望與中國領導人有建設性關係，就如同幾個世代的美國人與中國人民的關係那樣。如果中國往前跨一步，把握這個特殊的歷史時刻，重新開始，停止長期佔美國人便宜的經貿手段，我知道特朗普總統已準備好，也願意展開新的未來，就如同美國過去所為。

當鄧小平推動改革開放政策，鼓勵與外界互動交流，美國以張開雙臂歡迎回應，我們歡迎中國崛起，我們慶賀6億人擺脫貧困的顯着成就，美國對中國經濟興起的投資超越世界各國。

美國人民為了中國人民希望中國更好。但是為了追尋這一目標，我們必須認清真實的中國，而不是我們想像或者希望它某天成為的中國。

人們有時會問特朗普政府是否尋求與中國「脫鉤」，答案絕對是「不是」。美國尋求與中國往來，中國也希望投入世界，但要往來，必須始終保持公平、相互尊重與國際經貿規則。

然而，至今中共似乎仍拒絕真正的開放，或者與國際規範接軌。北京今日所為，從中共在網路空間建立的防火長城，到南海抽砂建立的海上長城，從不信任香港自治，或壓制人民信仰，在在顯示數十年來，是中共一直與外部世界「脫鉤」。

我聽說，習主席在升任共產黨總書記後的一段秘密談話中表示，中國必須認真做好兩種社會制度在方方面面長期合作和鬥爭的準備。他當時也告訴同僚，不可低估西方的韌性。這些話有其智慧。

中國絕對不能低估熱愛自由的美國人民的韌性，以及美國總統的決心。中國應該知道美國價值的深度，對這些價值的承諾堅定一如建國的元首，在美國自由與民主的光明不會有消逝的一天。

中國應當知道，美國的價值觀根深蒂固，我們對這些價值觀的承諾與我們的開國先賢一樣牢固，美國明亮的民主自由之光永遠也不會有熄滅的那一天。

美國是因為反抗壓迫與暴政而誕生。我國是由勇敢卓絕、堅定果敢、信心十足、堅守獨立與鋼鐵意志的先賢們所創立、安定與領導。兩個多世紀以來，依然如故。

美國相信人人生而平等，享有特定與生俱來的權利：生命權、自由權與追求幸福的權利。沒有任何事情能改變這個信念。他們就是我們，未來也永遠如此。我們將繼續相信，民主、個人自由、宗教與良心自由、法治的價值符合美國與全球的利益，因為它現在與未來都能構成最好的政府，可以釋放人們的希望，並且指引世界各國之間的關係。

彭斯表示，美國將繼續尋求與中國改善關係。（Getty Images）

儘管我們在美中關係上面對諸多挑戰，我可以跟各位保證，在特朗普總統領導下，美國不會允許這些挑戰阻礙與中國的務實合作。我們將持續秉持善意與中國進行談判，以達成彼此經貿關係早該達成的結構性改革。我今早再次聽到，特朗普總統對於達成協定依然樂觀。

我們繼續透過教育、旅行與文化交流加強兩國人民的聯繫。美國與中國將繼續秉持接觸的精神，共同努力達成朝鮮在可驗證的前提下全面無核化。我們也將在武器管制與執行美國在波斯灣的制裁方面加強合作。

美國將繼續尋求與中國改善關係。在這個過程中，我們將直言不諱，因為這是美國跟中國都必須理順的關係。美國將繼續追求美中關係根本性的變革。在特朗普總統的領導下，美國不會動搖。美國人民與兩黨民選官員將保持堅定。我們將捍衛我們的利益，我們將捍衛我們的價值。在這過程中，我們將秉持對所有人保持慈善與善意的精神。

特朗普總統與習近平主席建立深厚的私人關係。在那個基礎上，我們將繼續尋找方式，加強我們的關係，為兩國人民帶來益處。

我們深信，美國與中國可以也必須共同打造和平與繁榮的未來，但那個未來唯有靠坦承的對話與善意的談判才能實現。

我以去年演說的結語，結束我今天的講話。美國在向中國張開雙臂，我們希望不久之後，北京也做同樣的事，但這次不要光是講話，而是有所行動，並且恢復對美國的尊重。

中國有句古諺說，「人見目前，天見久遠」。在我們前進的道路上，讓我們以決心和信心追求和平繁榮的未來。相信特朗普總統對我們的經濟和世界地位的領導力和遠見，對他與中國習主席建立的關係有信心，也對美國人民和中國人民長久的友誼有信心，並且相信天見未來，在神的恩典下，美國和中國將共同迎接這樣的未來。

謝謝，上帝保佑各位，上帝保佑美國。