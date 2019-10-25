華企擬租用圖拉吉島　所羅門群島政府指不合法

中國一家企業與所羅門群島的中部省長簽署協議，擬長期租用該省首府圖拉吉島（Tulagi Island）。所羅門群島政府10月25日表示，有關合約不符合法律規定，必須即時終止。

中國與所羅門群島在9月21日正式建立外交關係。（Reuters）

中國森田企業集團（China Sam Enterprise Group）9月22日與中部省（Central Province）簽署協議，即所羅門群島與中國正式建交的一天後，中部省省長同意森田企業集團長期租用圖拉吉島75年，但該協議未獲得所羅門群島總檢察長通過。

所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）辦公室25日發表聲明指，中部省與森田集團的協議「不合法、無效力，必須即時終止」。

聲明表示，省級政府沒有對圖拉吉島進行談判的權利，中國森田企業亦未有在所羅門群島取得外國投資者的身份，任何涉及所羅門群島政府的協議，包括省級政府在內，在執行前必須先獲得所羅門群島總檢察長通過。

圖拉吉島面積約2平方公里，人口約1200人。該島面積雖小，但擁有天然深水港，具有顯著的戰略意義。二戰時期，日本曾佔領圖拉吉島，作為日軍的太平洋戰略總部。