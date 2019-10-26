【英國貨車39屍案】有組織收10個越南家庭求助　憂親人與事件有關

英國一輛貨車裏面10月23日被發現有39具屍體，警方初步相信死亡者是中國人。但是最新消息顯示，遇難者可能是越南人。有越南人組織稱，收到10個家庭的求助個案。

越南大使館：已與多個家庭聯繫

據英國《每日電訊報》網站10月25日報道引述調查消息報道，死者當中恐有部分人是越南人。與此同時，據路透社報道，越南駐英國大使館25日表示，已收到來自越南家庭的請求，要求幫助查明親屬是否在涉案的遇難者之列。

一個在英國的越南人組織VietHome稱，收到10個家庭憂慮親人失蹤的報告。

當地神父：可能大部分都是越南人

路透社引述越南義安省（Nghe An）一位在當地頗有名望的天主教神父Anthony Dang Huu Nam稱，涉事的39名死者中，有可能大部分都是越南人。義安省是該國最窮的省份之一，被指常有發生居民偷渡他國的事件。

此外，英國廣播公司（BBC）和《衛報》的報道，一位名叫Pham Thi Tra My的26歲女性在22日晚上向家人發送了最後一則手機短信，稱自己「無法呼吸」。

「對不起，媽媽和爸爸。我的前往外國之路並不成功。我非常愛你們。我無法呼吸……我來自越南河靜省幹祿縣的岸市鎮……我很抱歉，媽媽。」根據路透社的報道，這條消息來自Pham Thi Tra My的家人。