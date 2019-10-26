【英國貨車39屍案】警方呼籲媒體　勿猜測受害者國藉

英國埃塞克斯警察局副局長米爾斯10月25日表示，一名北愛爾蘭48歲男子當天在斯坦斯特德機場被捕。有關23日的貨車藏屍案，迄今有4人被捕，包括來自北愛爾蘭的25歲貨車司機羅賓遜（Mo Robinson）。他在23日因涉謀殺被拘。

英國貨車39屍案：英國埃塞克斯郡（Essex）瑟羅克區（Thurrock）格雷斯鎮（Grays）10月23日發生貨櫃車藏屍事件。圖為涉案車輛駛往當地一處進行法證調查。（Getty Images）

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米爾斯（Pippa Mills）當地時間10月25日下午6時在格雷斯（Grays）警察局外舉行記者會。她呼籲媒體不要對遇難者國籍予以猜測。她就有關39名遇難者身份表示，警方仍在確定。

警方在拘捕48歲的北愛爾蘭男子之前，亦在25日於沃靈頓（Warrington）逮捕一對38歲男女。他們是拖頭前車主馬赫（Joanna Maher）以及其丈夫托馬斯（Thomas Maher），因涉嫌串謀販運人口以及過失殺人被拘留。

埃塞克斯警方24日表示，相信所有受害人都是中國人，但警方後來在新聞發布會上說，事件仍在發展中。米爾斯亦說警方在正式的鑑定進行前，不會再公開有關受害人的國籍資料。

英國23日發生一宗駭人聽聞的屍體發現案。位於埃塞克斯郡的小鎮格雷斯，有一架貨櫃車被發現藏有39具遺體，當中包括31男8女。他們被指向蛇頭支付金錢，藏身貨櫃偷渡到英國。英國EssexLive網站報道，涉案蛇頭相信是中國人。

警方較早前表示涉事貨櫃車或來自保加利亞。當局其後作出修訂，指貨櫃車是由比利時澤布呂赫（Zeebrugge）出發，再入境到埃塞克斯郡的珀弗利特（Purfleet）。羅賓遜則是從北愛爾蘭駕駛拖頭來到當地，再將貨櫃運走。它最後在格雷斯被發現原來是一個藏有人蛇的貨櫃，而櫃中的人全部已死。