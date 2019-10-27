美媒：美軍突擊ISIS領袖葬身敘利亞　傳巴格達迪引爆炸彈背心自殺

美聯社及美國《新聞周刊》（Newsweek）等多個傳媒10月27日報道，ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）已在敘利亞西北部被擊斃。

《新聞周刊》首先報道有關消息，報道引述美國國防部及美軍官員指出，美軍特種部隊10月26日在敘利亞西北部的伊德利卜省（Idlib）採取最高機密行動，有信心在行動中被殺的人是巴格達迪，但仍須進一步核實。

消息指，美軍收到情報後，美國總統特朗普在一星期前同意突襲計劃。

周刊引述一名國防部高官員指出巴格達迪自引爆炸彈背心的方式自殺。之他的家人都在場。國防部消息指，在場沒有兒童受傷，但巴格達迪兩名妻子亦死於爆炸之中。

ISIS旗下媒體2019年4月29日發布短片，一名據信是巴格達迪的男子出現片中。（Reuters）

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《紐約時報》引述兩名高級政府官員指出，美軍特種部隊當日在敘利亞西北部突襲一名恐怖分子領導人，但未透露目標人物。路透社引述兩名伊朗官員指出，敘利亞消息人士告知伊朗，巴格達迪已被殺。

白宮發言人吉德利（Hogan Gidley）指出，特朗普會在當地時間27日上午9時（香港時間晚上9時）發表重大聲明；特朗普26日亦在Twitter表示，剛剛發生了重大事情，但未有透露內容。

有分析對巴格達迪是否藏在伊德利卜表示懷疑，一切要待DNA檢驗及生物辨識檢驗結果出爐，才能作最後確認。

巴格達迪行蹤神秘

2014年7月，ISIS首領巴格達迪首度現身，宣布ISIS成立並自稱建立「哈里發國」（Caliphate），及後他一直變換藏身地點，逃避聯軍追捕。

5年過去，「哈里發國」的最後一個據點已被美國摧毀，白宮更指ISIS已被「百分之百」消滅。不過，ISIS在2019年4月透過旗下的宣傳媒體發布一段聲稱是巴格達迪的新片段，是他相隔近五年後再度露面。他在片中揚言要所失去的報復。