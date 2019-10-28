加州山火蔓延　北部18萬居民疏散　全州進入緊急狀態

美國加州山火金凱德火災（Kincade Fire）從北部索諾馬縣（Sonoma County）開始向南蔓延。索諾馬縣18萬居民疏散，州長紐瑟姆（Gavin Newsom）10月27日宣布全州進入緊急狀態。

加州山火：大火燒毀旅遊城鎮希爾茲堡的房屋。（美聯社）

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官員指，陣風導致金凱德火災向南蔓延，威脅到聖羅莎（Santa Rosa），決定將疏散人數由13萬增至18萬。旅遊城鎮希爾茲堡（Healdsburg）26日亦已經疏散民眾，只剩下國民警衛隊（National Guard）巡邏。紐瑟姆表示，已經動用所有可用資源應付山火。

加州林業和消防局（California Department of Forestry and Fire Protection）指，金凱德火災的火場面積達超過1,21萬公頃，燒毀79棟建築物，截至當地時間27日早上，逾3,000名消防員和其他人員出動撲救，暫時只有一成面積的火勢受控。同時，加州南部洛杉磯市郊遭到蒂克火災（Tick Fire）影響。

太平洋煤氣和電力公司（Pacific Gas & Electric）26日晚上起截斷36個縣230萬人的供電，預計28日恢復。公司擔心電氣事故可能引起大火。