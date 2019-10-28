美國太空飛機X-37B發射多顆秘密衛星

美國空軍10月27日發布消息表示，神秘太空飛機X-37B在太空飛行兩年時間裏進行軍事試驗，發射了多顆秘密小型衛星。

美國軍方一直甚少透露X-37B的任務與行蹤，令外界一直有諸多猜測。（VCG）

綜合媒體10月28日報道，10月27日凌晨3時51分，美國空軍的X-37B軌道測試飛行器五號機在升空780天後成功返回地球，在美國甘迺迪太空中心的太空飛機降落設施中成功降落。加上此次X-37B五號機的780天升空時間，美國空軍的X-37B計劃在軌的總天數已經達到2,865天。

「今天降落後，意味着X-37B飛機成功完成最長時間太空飛行並完成所有指定的任務。」美國空軍快速能力辦公室主任瓦爾登（Randy Walden）說，「執行任務期間，X-37B飛機成功完成了美空軍實驗室的實驗，並發射了多顆小型衛星。」

不過，美國並沒有透露X-37B飛機發射衛星的消息，美國太空跟蹤網站（space-track.org）中並沒有列出這些衛星。聯合國外太空事務辦公室（UNOOSA）官網上也沒有關於這些衛星的信息。按照聯合國的規定，各國發射的衛星必須報備予聯合國外太空事務辦公室，並登記在統一目錄中。