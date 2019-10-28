中日論壇籲促進兩國交流　讓更多日本人往中國旅行

中日「北京－東京」論壇10月27日於北京閉幕，兩國發表《北京共識》，當中主題包括促進兩國人民相互交流，增進了解，以改善兩國人民相互印象。

前日本首相福田康夫亦有出席論壇，發表講話。（VCG）

中日論壇自2005年起每年舉行，今年主題是「中日維護亞洲及世界和平發展應承擔的責任」，前駐日大使程永華講話時指出，中日關係重新回到正常化軌道，渡過了最艱難時期，改善勢頭來之不易，應予以把握。

程永華指出兩國除經濟及安保上的合作外，應同時增進人民交流，增加讓更多日本人前往中國旅行機會。

日本團體「言論NPO」在23日發表年度報告，指中國人對日本好感持續上升至45.9%，創調查歷來最高，但日本人對中國好感仍維持15%低水平。調查指出儘管中日關係得到改善，但中國對外印象依然以負面居多。

分析指愈來愈多中國人前往日本旅行，持續對日本觀感改善，相信若有更多日本人前往中國旅行，可取得同樣效果。

《北京共識》亦提到兩國貫徹自由貿易體制，對促進各國合作發展，引領區域一體化負有責任。共識中還寫有應盡快就東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）磋商、加快日中韓三國自由貿易協定（FTA）的談判進程等。