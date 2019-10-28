【新聞背後】阿根廷大選結束　經濟政策再反轉　就能解決危機？

阿根廷選舉結束，反對派費爾南德斯勝出大選，左派政府將再度執政。選舉意味現任馬克里政府的緊縮政策失敗，人民需要新的方向，然而費爾南德斯可以領導這有如「身中70萬發子彈而死」的阿根廷經濟，走出困境嗎？

支持費爾南德斯，大選結束後慶祝揮舞阿根廷國旗的人們。（路透社）

當問及阿根廷人民今天最關心的議題，幾乎每一位都會回答是經濟。阿根廷經濟目前狀況非常不理想，自2018年首季起國內生產總值（GDP）幾乎維持負數，通脹持續，人民失業率維持10%。不少人渴望，自大選出爐的新總統能作出改變。

阿根廷經濟迷團持續 無人能解

但事實上，阿根廷的現況並不容易解決。阿根廷經濟學家迪提拉（Rafael di Tella）曾表示，阿根廷就像「一個身中70萬發子彈而死的人」，很難找出那一顆子彈是致命一擊。

阿根廷的百年經濟發展，由20世紀初有望成為「南美洲合眾國」與「美利堅合眾國」一決高下的盛況，變成今日通脹高企、經濟不穩、高失業、政府負債累累的高危經濟體，一直是宏觀經濟學家的「未解之迷」。

前任總統克里斯蒂娜將成為副總統，外界相信新政府將走回頭路，重塑當年裴隆主義。（路透社）

經濟政策反覆 180度更換

這或許與上世紀戰後阿根廷頻繁的軍事政變有關，也或許與本身內政與出口政策錯誤有關，也或許只是運氣不好所致。而其中一個相信也是原因之一的，是阿根廷沒有一個長遠的經濟宏圖。

1989年時任總統的梅南（Carlos Menem），上任後大搞私有化，造成不少私營企業壟斷市場的情況。同時由於保護主義的餘害，國內企業難與外企競爭，一遇上90年代未的外圍經濟影響，加上鄰近國家貨幣貶值，阿根廷經濟又再陷入低谷。

而在2003執政的基什內爾（Nestor Kirchner），及其繼任的妻子克里斯蒂娜（Cristina Fernandez de Kirchner），則走回貝隆主義的老路，推行國有化、價格管制、外匯管制、大幅增加政府開支等政策。最初阿根廷受惠於商品價格上升，經濟取得改善，但在2014年遇上全球金融風暴，通脹再回到接近40%的高位，阿根廷政府又再走回債務違約一途。

現任總統馬克里推行經濟緊縮政策，並大力放寬創業，吸引投資，但阿根廷經濟仍然脆弱，在2018遭遇天災重挫。（路透社）

2015年上任的總統馬克里（Mauricio Macri），則認為問題出前任總統的經濟政策，作出180度大轉變，上任7日就取消外匯管制，同時採取緊縮財政政策，以圖改善政府財政、吸引投資。

但因阿根廷經濟仍然脆弱，在通漲剛開始回落之際，2018年阿根廷遇上旱災，再加上美元走強，資金急速外流，阿根廷通脹急劇回升。結果2019年阿根廷經濟再度陷入困境，人民紛紛抱怨馬克里的措施無效失敗。

結果在大選中，人民紛妙vb奸紛票投費爾南德斯（Alberto Fernandez），期望他能帶來轉變。而費爾南德斯參選的拍擋，即將擔任副總統的，就是當年的克里斯蒂娜，外界估計阿根廷將重回貝隆主義的老路。

在如此返覆的經濟政策中，阿根廷要走出經濟困境並不容易。