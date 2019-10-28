【中美貿易戰】納瓦羅孤身一人反對　學者談失敗原因

中美11月將簽署第一階段的貿易協議，但是白宮對華鷹派納瓦羅（Peter Navarro）在幕後反對。然而，這一次，納瓦羅的反對沒有成功，學者分析了原因。

新加坡《聯合早報》10月28日報道稱，中國現代國際研究院世界經濟研究所原所長陳鳳英接受採訪時說，儘管納瓦羅的言論仍有影響力，但無法左右特朗普（Donald Trump）的決定。

她認為，面對美國農業搖擺州的壓力，特朗普迫於現實，需借第一階段協議鞏固選情。「任何一個外交都是內政的延伸，第一階段（協議）對特朗普選情絕對有利……中美關係還是有利於他大選，這是事實。」

她也認為，第一階段協議也對中國有利，美國便宜的農產品有助於中國解決目前國內民生物資價格高漲。「現在豬肉那麼貴，為什麼不從美國買點便宜的豬肉呢？」

據悉，中美貿易戰已經持續一年多，在貿易戰持續之際，中美代表10月10日至11日在華盛頓舉行了第13輪貿易談判，中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）率領的美國團隊舉行了磋商。這次談判取得了突破，美國總統特朗普11日在白宮會晤中美談判隊伍，宣布兩國達成第一階段協議，並很快簽署協議。

特朗普說，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成。他11月將在APEC峰會期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。「我們基本上已經達成了協議，但還要以書面形式完成，這可能需要三周、四周或五周的時間。」

10月25日，劉鶴再次與萊特希澤以及姆努欽通電話，兩國事後都發聲明說，第一階段貿易協議部分文件的磋商已基本完成，副部級的談判將繼續進行。

美國總統特朗普10月25日也對記者證實，兩國即將敲定協議的某些部分。特朗普還說，和中國的談判進行得非常好，很多好事正在發生。「他們迫切想要達成一份協議。」

但是白宮內部有人反對同中國達成第一階段協議。美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站10月25日報道稱，消息人士透露，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在幕後抵制第一階段協議，但是並沒有成功，而且他是孤身一人。

三名消息人士說，納瓦羅對部分協議中擱置知識產權和技術保護問題特別不滿。

納瓦羅是白宮內部的超級對華鷹派，他反覆指責中國的經濟和貿易行為，還用「七宗罪」一詞抨擊中國。在特朗普對中國另外3,000億美元商品徵税問題上，他也是起到了推波助瀾的作用，特朗普的其他幕僚都反對此事，只有他贊成。