美軍擊斃巴格達迪　恐怖分子或將發起大規模報復

美國總統特朗普（Donald Trump）10月27日在白宮宣告極端組織ISIS頭目巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死亡。英法警告稱，美軍的這一舉動或招致極端組織的報復行動。

特朗普與美國高官在白宮觀看美軍擊殺巴格達迪的行動。（AP）

英國《太陽報》28日報道，美國內閣辦公室（Cabinet Office）前國際恐怖主義情報主管坎普（Richard Kemp）表示，拉登（Osama Bin Laden）被擊斃後，巴格達迪展開了暴力報復。

他擔憂這一次也會如此：「安全部門將做好準備，以應對來自恐怖組織的復仇」。

路透社28日報道，法國內政部長卡斯塔內（Christophe Castaner）在一封致警察局長的信中呼籲提高警惕，防止可能發生的報復性襲擊。

卡斯塔內在信中說道：「在他死後，『聖戰分子』的相關宣傳可能會加強，有機會呼籲採取報復行動，這需要保持高度警惕（high alert），特別是在未來幾天貴部門的公開活動中。」

對此，美聯社稱，敘利亞庫爾德武裝認為ISIS潛伏組織將在未來幾周或幾個月內發動襲擊。敘利亞庫爾德民主力量最高指揮官阿布迪（Mazloum Abdi）表示，「潛伏分子將為巴格達迪的死尋求報復。一切皆有可能，包括襲擊監獄。」

或許是為了不再進一步刺激極端分子，美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milli）稱，美方「不打算發布巴格達迪死時的任何照片或影片」。