特朗普公開追捕巴格達迪的「英雄」照　稱考慮解禁行動片段

美國總統特朗普10月28日公開其中一名參與搜捕極端組織ISIS領袖巴格達迪的美軍「成員」照片，並稱或可以將部分行動片段解禁公開。

特朗普（Donald Trump）於Twitter上載一張軍犬的照片，稱牠在美軍搜捕巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的表現英勇，但他指軍犬的名字仍屬機密，所以不會公開。不過《新聞周刊》（Newsweek）引述消息人士指，這頭軍犬的名字是「科南」（Conan）。

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年10月28日

美國國防部消息人士向美國有線新聞網絡（CNN）透露，該頭軍犬隸屬陸軍三角洲特種部隊，相信牠在行動時遭受電擊受傷，但目前已經正在康復中。參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）同日在國防部五角大樓向傳媒表示，該頭軍犬將會繼續投入任務，所以不會披露更多關於牠的資料。

美軍傳統上都會派遣德國牧羊犬（German shepherds）和比利時瑪連萊犬（Belgian Mallnois）參與不同工作，《新聞周刊》的消息指，「科南」是一頭雌性比利時瑪連萊犬。而在2011年的搜捕阿爾蓋達（Al-Qaeda）領袖拉登（Osama bin Laden）時，一頭名為「開羅」（Cairo）的軍犬曾經負責清除障礙，為海豹突擊隊成員攻入拉登藏身之地作出重要貢獻。

至於美軍今次搜捕巴格達迪的行動，特朗普表示考慮將部分片段解禁，預計內容涉及空中拍攝，甚或至是有份參與攻堅、掛在美軍成員身上的攝影機片段。米利表示，當局正為解禁行動照片，但仍須處理向公眾公開的問題，稱可能在未來數日解決。