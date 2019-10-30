駐美大使崔天凱：中美關係在新十字路口　希望華府莫誤入歧途

中國駐美大使崔天凱10月28日在一個演講中談及美中關係，稱兩國關係正被建交以來罕見的烏雲所籠罩，情況如敲響警鐘。

崔天凱28日到德州城市侯斯頓（Houston），出席喬治布殊美中關係基金會（George H. W. Bush Foundation for U.S. - China Relations）舉辦的「美中關係四十週年」研討會，並發表演講。他表示：「中美建交40年來，兩國關係取得歷史性發展。」「相信在基金會和中美兩國各界有識之士共同努力下，中美關係一定能夠風雨無阻、健康穩定向前發展。」

但他亦指出：「今天中美關係正被建交以來罕見的烏雲所籠罩。這敲響警鐘，提出了一個根本性問題：美國是否準備同中國這樣一個文化和政治制度不同的大國和平共處、共同發展? 對於更多快速發展的新興大國，美國又會做出什麼戰略抉擇？」

中國駐美大使崔天凱以「烏雲籠罩」形容目前的中美關係。（新華社）

崔天凱強調稱，「在事關台、港、新疆等中國主權和領土完整的問題上，總有人試圖挑戰中方的底線，中國絕不會在國家的核心利益上退讓。」

他提醒：「希望美國對華政策能夠基於現實，保持理性，而要被偏執和誤判引入歧途。中美關係站在新的十字路口，兩國關係的未來取決於今天作出的選擇。中美貿易談判不久前取得實質性進展。希望兩國在平等和相互尊重基礎上繼續談判對話，達成互利共贏的結果。中美合作可以辦成大事，失去中美合作，則可能一事無成。」