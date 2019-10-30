中美貿易談判障礙在哪裏？　英媒：特朗普要求北京「爆買」農產品

路透社引述多名知情人士指，美國總統特朗普（Donald Trump）要求北京承諾大量採購美國農產品，但北京拒絕給出明確承諾，成為中美貿易談判中的主要癥結。

特朗普曾公開表示，中國將購買多達500億美元的美國農產品，這個數額是中美貿易戰爆發前的兩倍多。

路透社10月30日報道，美國官員持續在美中貿易談判中推動這一目標的實現，而北京方面則不願承諾一個具體的數字和時間框架。中國買家希望根據市場情況酌情購買。

一家中國國有企業的官員解釋稱，「中國不想購買很多人們不需要的產品，也不想在人們不需要的時候買東西。」

這位中國官員補充說，如果美國農產品「以集中的方式進入中國，國內市場可能難以消化」。

他說，如果中國發生農產品供過於求的情況，將嚴重打擊當地價格，「並打破供需平衡。」

中國的農產品買家既有國有企業，也有私營企業，他們通常從最便宜的地方進口農產品。美國要求中國承諾購買大量產品，不管這些產品是否經濟實惠的還是有需求的，這將要求國家進行干預以貫徹實施有關承諾。

而這與美國在當前貿易戰中對中國提出的核心要求，以及美國幾十年來的政策目標相矛盾：讓中國成為一個更加市場化的經濟體，停止對國有企業的補貼，停止以外國競爭對手為代價偏袒本土企業。

一些貿易專家對此評論稱，這種顛倒的局面令人震驚。

風險管理公司Kroll的董事總經理、美國商務部前助理部長蘭姆-黑爾（Nicole Lamb-Hale）表示：「具有諷刺意味的是，中國正在反擊，說『我們希望市場解決這個問題』。」

黑爾說，特朗普提出的大規模採購農產品要求是違反市場規律的，中國告訴特朗普「這是不行的」。

當被問及對特朗普政府推動中國大規模購買農產品，與美國長期以來的自由貿易主張相悖的擔憂時，白宮發言人表示，特朗普總統一直明確表示，他希望中國進行真正的結構性改革，產生實際的、可核實的和可執行的結果，導致更公平的貿易、更有效的市場，並促進兩國的繁榮。

北京時間10月17日，中國商務部發言人高峰在例行記者會上表示，中國將「根據國內需求和市場原則增加美國的農業採購，而美國將提供有利條件。」

最新消息顯示，中美或無法在智利簽署第一階段協議，顯示雙方距離達成協議還有一段距離。英國路透社10月29日的報道稱，美國政府一名官員29日稱，美中第一階段貿易協議可能無法如期於11月在智利簽署。

這位官員說：「如果沒有在智利簽署協議，並不意味着協議就此瓦解。這只是表明（協議）還沒有準備好」。

在路透社報道特朗普政府官員上述講話後，美股轉跌，因投資者押注備受關注的美中貿易談判離達成協議還有一段距離。