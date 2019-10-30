【中美貿易戰】傳兩國或無法在11月簽協議　中美代表將通話

中美第一階段協議的談判疑似出現障礙，外國媒體報道，兩方可能無法在11月簽協議。中方稱，兩國代表很快將再次通話。

在中國外交部10月30日的記者會上，有記者問：「據報道，一名美國政府高官稱，中美第一階段經貿協議可能無法如預期的那樣，在中美元首智利會晤時簽署，但這並不意味着協議破裂。中方是否預期在智利APEC領導人非正式會議期間簽署第一階段協議？」

對此，發言人耿爽回應說：「我這裡可以再重申一下我們的原則立場，關於中美經貿問題，在不久前結束的第13輪高級別磋商中，中美雙方在部分協議磋商上取得實質性進展。25日，雙方牽頭人進行了通話，同意妥善解決各自核心關切，確認部分文本的技術性磋商基本完成。」

他還透露，雙方牽頭人將於近期再次通話，在此期間兩國工作層將持續抓緊磋商。「我們希望雙方能在相互尊重、平等互利的基礎上找到妥善解決經貿問題的辦法。

路透社10月29日報道，美國政府一名官員稱美中第一階段貿易協議可能無法如期於下月在智利簽署，但這並不意味着協議正在瓦解。

這位官員說：「如果沒有在智利簽署協議，並不意味着協議就此瓦解。這隻表明它還沒有準備好。我們的目標是在智利簽署，但有時第一階段貿易協議的文件可能還沒準備好。目前進展良好，我們希望能在智利簽署。」

這位官員的表態與美國總統特朗普（Donald Trump）的樂觀表態截然相反。因為就在一天前，特朗普還對記者說，他預計會與中國提前簽署第一階段貿易協議。「我們正在考慮可能在預訂計劃之前簽署中國協議的很大一部分，我們稱之為第一階段協議，但這是很大一部分。」

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）此前曾表示，兩國談判代表正在努力確定第一階段貿易協議的文件，以供雙方領導人下月簽署。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也表示第一階段協議進展順利。

中美代表10月10日至11日在華盛頓舉行了第13輪貿易談判，中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽率領的美國團隊舉行了磋商。

10月25日，劉鶴與萊特希澤以及姆努欽再次通話，雙方都表示，兩國已接近完成雙方第一階段貿易協議的部分條款內容。

因此，美國官員的最新表態的確令人意外。與此同時，路透社10月30日還報道稱，多名消息人士說，美國總統特朗普要求北京承諾大宗購買美國農產品，這成了中美談判的一大難題。

報道稱，在對話中，北京拒絕承諾大宗購買，以及一個具體的時間表。一名中國國有企業的官員說：「中國不想購買很多人民不需要的產品，或者在不需要的時候購買一些東西。」

此外，據特朗普本人10月25日透露，中國想要美國取消12月份的對華關税計劃。美國即將於12月15日開始，對大約1,600億美元的商品徵收15%的關税。

路透社10月24日還報道稱，一名消息人士說，北京還可能尋求讓美國取消9月1日對大約1,250億美元中國產品加徵的15%的關税。該消息人士說，「中國希望回到僅對最初2,500億美元產品加徵的關税。」