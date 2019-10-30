【智利APEC峰會】普京缺席　「習特會」簽協議計劃面臨變數

2019年的APEC峰會將於11月在南美國家智利舉行，俄羅斯總統普京將缺席這次峰會。與此同時，中美領導人的峰會也備受關注。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）10月30日透露，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將會出席在巴西舉行的金磚峰會，但是不會出席11月中旬在智利舉行APEC峰會。

佩斯科夫說：「總統計劃出席在巴西舉行的金磚峰會，他將在那裏訪問3天。」

至於智利的APEC峰會，佩斯科夫透露，俄羅斯將派另外的高級代表出席。

普京2015年也缺席過在菲律賓馬尼拉召開的APEC峰會。據外交界人士透露，普京不能參加會議很可能是因為忙於處理俄羅斯興奮劑醜聞。

2019年的金磚峰會將於11月13日至14日在巴西首都巴西利亞舉行，中國、巴西、俄羅斯、印度、南非5個國家的成員將齊聚巴西利亞，重點討論的議題包括：科學技術和創新方面的合作潛力、數字經濟、打擊跨國非法活動、生產活動融資等。

2019年APEC峰會將於11月16日至17日在智利舉行。智利政府圍繞「聯通人民，建設未來」的口號，制定了APEC峰會的工作計劃。屆時，將有超過2萬名來自各個國家和機構的代表參與其中，活動內容包括領導人峰會、部長級會議、委員會、專題工作組、研討會等，圍繞的主題有女性、數碼化社會、可持續增長等。

與此同時，智利APEC峰會的一大看點是「習特會」。10月份，中美貿易戰迎來了轉折，兩國的貿易談判取得了突破。美國總統特朗普（Donald Trump）宣布，兩國達成第一階段貿易協議，並且很快將簽字。

特朗普還說，他11月將在APEC峰會期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。「我們基本上已經達成了協議，但還要以書面形式完成，這可能需要三週、四周或五週的時間。」特朗普還說，中國將購買400至500億美元的美國農產品。

但是，據路透社10月29日報道，美國政府一名官員稱美中第一階段貿易協議可能無法如期於下月在智利簽署，但這並不意味着協議正在瓦解。這位官員說：「如果沒有在智利簽署協議，並不意味着協議就此瓦解。這隻表明它還沒有準備好。我們的目標是在智利簽署，但有時第一階段貿易協議的文本可能還沒準備好。目前進展良好，我們希望能在智利簽署。」

路透社10月30日還報道稱，多名消息人士說，美國總統特朗普要求北京承諾大宗購買美國農產品，這成了中美談判的一大難題。 報道稱，在對話中，北京拒絕承諾大宗購買，以及一個具體的時間表。一名中國國有企業的官員說：「中國不想購買很多人民不需要的產品，或者在不需要的時候購買一些東西。」

此外，據特朗普本人10月25日透露，中國想要美國取消12月份的對華關税計劃。美國即將於12月15日開始，對大約1,600億美元的商品徵收15%的關税。

中美能否克服分歧，最終在11月份如期簽署協議是一大看點。