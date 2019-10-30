智利街頭示威激烈　總統宣告取消舉辦11月APEC峰會

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智利的反政府示威愈演愈烈，智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）10月30日發表電視講話，宣布取消舉辦原定在11月的APEC領導人非正式會議，以及12月舉行的氣候大會（COP25），形容是一個「非常困難的決定」。

外界本來關注智利「習特會」

多國領導人本來預計出席在智利首都聖地亞哥舉行的APEC峰會，外界亦關注美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平會否在峰會期間會晤，並簽署中美的首階段貿易協議，如今看來無法在智利舉行「習特會」。

當地示威愈演愈烈（Getty Images）

美國白宮表示，對於峰會的取消，該政府感到驚訝。

APEC峰會原定在11月16至17日舉行，氣候大會則為12月2至13日。

示威者戴上電影《V煞》主角的面具。（路透社）

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民眾示威愈演愈烈

智利總統皮涅拉表示「這是非常困難的決定，一個帶來很多痛楚的決定，因為我們充份知道APEC與氣候大會對智利以至世界的重要。」

智利方面早幾天前曾稱，峰會將如期舉行，但是當地的民眾示威愈演愈烈，10月26日有過百萬示威者走上街頭，迫得總統皮涅拉宣布改組政府內閣，但未能平息民憤，民眾10月29日再到廣場聚集，堵塞主要道路，要求社會平等和更好公共服務，並且要求改變獨裁時期的憲法。

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