埃爾多安斥美國決議案侮辱土耳其　或取消訪美

美國眾議院日前通過一項決議，該決議激怒了土耳其。外媒報道，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）原定11月訪美的行程，還會否成行變成疑問。

10月29日是土耳其國慶日，美國眾議院當天通過決議，首次將土耳其的前身奧斯曼帝國對亞美尼亞人的屠殺定性為「種族滅絕」，引發土耳其強烈不滿。

美國眾議院當天以405票贊成、11票反對的結果通過相關決議，譴責奧斯曼帝國對150萬亞美尼亞人的屠殺罪行。雖然美國曾有好幾次通過總統宣言或國會委員會決議的形式，承認奧斯曼帝國對亞美尼亞實施種族滅絕，但這是第一次眾議院通過決議。參議院是否跟進目前還不清楚。

英國廣播公司（BBC）報道，1915至1916年期間，奧斯曼土耳其帝國將亞美尼亞人驅離安納托利亞東部，趕往敘利亞沙漠和其他地方，這一過程中數十萬亞美尼亞人死於飢餓和疾病。但關於這些亞美尼亞人的死亡是否就是一場種族滅絕，仍然存在爭議。土耳其官方承認這是一場暴行，但否認這是一場針對亞美尼亞基督教徒的系統性屠殺，而且當時也有很多土耳其穆斯林在混亂的戰爭中死去。

美國眾議院當天還通過對土耳其的制裁法律草案，懲罰安卡拉政府在敘利亞發起軍事行動和採購俄製S-400防空導彈系統。

10月9日，土耳其軍隊進入敘利亞北部，對庫爾德武裝展開軍事行動。14日，特朗普政府以土耳其在敘北部的軍事行動對地區和平穩定構成威脅為由對土方實施制裁。23日，特朗普表示，鑑於土耳其政府已告知美國土方將停止在敘境內的軍事行動、實現「永久性」停火，美國將取消此前對土方實施的制裁。

外媒報道，土耳其對美國的決定強烈不滿。安卡拉方面警告說，最近一段時間對國際和地區安全來說是「極為脆弱的時間點」，美國此舉可能損害兩國關係。土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）認為，土耳其在敘利亞的「和平之泉」行動妨礙了美國的計劃，華盛頓試圖用這項決議案進行報復。

土耳其外交部30日發表聲明，稱該決議顯然是為美國國內而編寫和出版的，沒有任何「歷史或法律依據」，也沒有法律約束力，是沒有意義的政治手段。土耳其外交部30日還召見了美國駐土耳其大使薩特菲爾德（David Satterfield），對華盛頓提出抗議。

與此同時，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）10月30日也召開記者會說：「美國的舉措沒有意義，我們不會承認。我們將此指控視為對我們國家最大的侮辱。」

埃爾多安還說，美國的歷史充滿着種族滅絕和奴隸制的污點，沒有資格說三道四，對土耳其說教。

埃爾多安還說，土耳其議會將發佈一份針對美國眾議院的聲明。

當被問到是否會取消訪美時，埃爾多安說：「我還沒有決定，仍然是問號。」

白宮此前表示，埃爾多安應美國總統特朗普（Donald Trump）邀請，將於11月13日訪問美國。