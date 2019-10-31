中印第22輪邊界談判將在年底或明年初舉行

中印邊界問題一直是兩國關係發展的一大障礙，中印首腦會晤後，兩國即將舉行新一輪邊界談判。

《印度斯坦時報》10月30日報道，中印第22輪邊界特別代表會談預計將在2019年年底或2020年1月舉行，中方將由中國國務委員、外交部長王毅率團出席會議，印度方面則由國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）率團出席。

印度外交部不具名高官暗示不應對此輪特代會談抱過高期望，強調「會談對推進中印邊界爭端解決方面的前進空間很小」。

印度政府和軍方官員稱，「中方此舉是希望繼續利用懸而未決的邊界問題破壞印度穩定」。

中印兩國政府首次就邊界問題進行會談要追溯到1960年，時任中國總理周恩來與時任印度總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）在新德里舉行了為期一週的談判後，未達成任何實質性結果。雙方在當年4月25日發表了一份聯合公報，並於當晚22時45分到26日凌晨1時舉行了一場非同尋常的記者會。中印領導人表達了各自的立場，強調繼續研究歷史文獻，保持高層接觸。

中印爭議邊界地區主要包括東西兩段。西段是阿克賽欽地區，面積約3萬7千平方公里，目前為中國實際控制；東段即藏南地區，印度實際控制，並於1987年建立了阿魯納恰爾邦，面積8萬4千平方公里。