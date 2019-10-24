第二次習莫非正式峰會後　印度繼續在中印邊界增兵

雖然中印高層近月往來熱絡，但是兩國在邊界上的爭端仍是阻礙雙邊關係發展的一大難題。印度媒體指，印度方面持續在兩國邊界增兵。

印度《經濟時報》10月24日報道，印度正在中印邊境實際控制線附近加強基礎設施建設，建立了更多的邊境哨所，並增加了人力和巡邏。

印藏邊境警察部隊負責人德斯瓦爾（S S Deswal）23日表示，過去五年以來，該部隊在中印邊界沿線新建25個邊境哨所，其中7個在拉達克，另有10餘個正在計劃建設中，每個哨所配有約100名士兵兵力。今年，該部隊還將對邊界地區進行實地調研，以了解尚需增設的哨所數量。

德斯瓦爾說，通過這些道路建設，以及增加基礎設施，印度能夠更加暢通無阻地到達邊界。

但他也指出，中印邊境實際控制線附近的局勢現在很和平。「我們兩國能夠互相理解。有一個商定的機制來解決邊界上出現的所有局勢。這一機制是完美的，邊界是安全的。」

在10月，中印領導人舉行了第二次非正式峰會。中國國家主席習近平和印度總理莫迪（Narendra Modi）10月11日至12日在印度金奈舉行非正式會晤。

在會晤中，習近平指出，要正確看待兩國間的分歧，不能讓它沖淡兩國合作大局，同時通過溝通逐步尋求理解，不斷化解分歧。中方希望自己發展得好，也希望印度發展得好。中印要相互成就、相互「照亮」。

習近平還說，根據政治指導原則協定，尋求公平合理和雙方都能接受的邊界問題解決方案。慎重處理涉及彼此核心利益的問題。對一時解決不了的問題，要妥善加以管控。

莫迪也說，兩國要照顧彼此重大關切，有效管控和處理分歧，不讓分歧成為爭端，發展更為緊密的夥伴關係，開啟印中關係的新時代。