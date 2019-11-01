【一分鐘看世界】日本首里城大火、「習特會」去哪兒、外交官罷工

早晨，今天是11月1日，星期五。
踏入11月的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
日本首里城大火
日本沖繩縣那霸市的首里城發生大火，導致這座世界文化遺產接近完全焚燬。現懷疑正殿首先起火，再迅速蔓延。民眾和參與復原的學者專家痛心不已，對於被視為琉球象徵的建築葬身火海感到可惜。首里城周邊的「守禮門」，後來成為日本被運用於二千圓紙鈔的圖案。除了首里城，「日本三名城」在近代亦成為自然或人為的受害者。分析相信，要再次將首里城重現於人前，恐怕又要一段時間。為何重建古城這麼難？（按此閱讀更多）
日本沖繩縣那霸市的首里城發生大火，數百年的世界文化遺產付之一炬。（美聯社）
「習特會」去哪兒
外界本來預期中美兩國將在11月的智利亞太經合組織（APEC）峰會期間簽署首階段貿易協議，但隨着智利放棄主辦峰會，令「習特會」出現變數。美國前官員指，有機會改在泰國簽署協議。路透社則報道指，華府提議於阿拉斯加或夏威夷舉行峰會。美國總統特朗普（Donald Trump）後來「派定心丸」，表示中美正揀選簽協議的新場地，很快會公布地點，表明會與習近平簽協議。峰會取消對中美第一階段協議有多大影響？往後的發展或有三種可能……（按此閱讀更多）
智利放棄舉辦亞太經濟合作組織峰會，外界關注「習特會」的「落腳點」。（路透社）
外交官罷工
為了抗議以色列財政部更改報帳核銷制度，以色列外交官員發起無限期罷工，關閉全球超過100處大使館和領事館。以色列外交部和財政部在薪資津貼的問題上一直存在分歧，但是雙方糾結預算的背後，其實也透露以色列內閣政治鬥爭慘烈的現狀……（按此閱讀更多）
朝鮮試射火箭炮
朝鮮疑似再試射導彈，韓國軍方指，當天下午4時多探測到朝鮮向東部海域發射兩枚不明飛行物，最高飛行高度為90公里，飛行距離約370公里。日本首相安倍晉三對朝鮮的行為予以強烈譴責。朝鮮後來宣布，成功進行超大型火箭炮試射……（按此閱讀更多）
彈劾特朗普
美國眾議院正式通過對於總統特朗普（Donald Trump）彈劾調查的決議案，意味同意調查的相關規則。決議案以232票贊成、196票反對於民主黨控制的眾議院獲得通過。白宮批評眾議院通過彈劾調查程序違反眾議院規則，形容程序不公而且不合憲法……（按此閱讀更多）
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