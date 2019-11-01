加州山火出現新火頭　威脅列根總統圖書館

美國加州山火10月31日出現新火頭，其中一個火頭的起因是高溫車輛點燃乾草，強風導致火勢迅速蔓延。另一處的火頭威脅列根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）。大火燒毀房屋，居民被迫撤離。

加州山火：希爾賽德火災燒毀多棟房屋。（美聯社）

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洛杉磯（Los Angeles）東面的朱魯帕谷（Jurupa Valley）一輛高溫車輛點燃乾草，強風導致火勢迅速蔓延，燒毀房屋，並迫使居民撤離。里弗賽德（Riverside）警方指，當時警方正在追捕偷車賊，司機駕駛涉事車輛逃避追捕，之後停在田野，車輛起火後司機和一名乘客被捕。

聖貝納迪諾縣（San Bernardino County）亦發生希爾賽德火災（Hillside Fire）。消防部門發言人指，最少6間房屋遭燒毀，已經下令約1,300人疏散。他指出，強風有可能是導致火勢迅速蔓延的最大原因。

加州其他地區亦有多處火頭，其中一處包圍位於錫米瓦利（Simi Valley）的列根總統圖書館，當局出動直升機於圖書館附近地區灑水降溫，約3萬居民需要疏散。另一處火頭則位於朱魯帕谷，需要疏散兩個活動房屋園和一間精神病護理設施。