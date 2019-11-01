《衰仔樂園》萬聖節特輯諷刺中國　角色戴習近平面具跳舞

美國限制級卡通《衰仔樂園》（South Park）內容不時諷刺中國，遭北京當局禁播。在10月30日播出萬聖節特輯中，有角色戴上中國國家主席習近平的面具跳舞。

《衰仔樂園》10月初播出第23季第2集，內容觸及人權和內容審查等在中國敏感的議題，片段中又以小熊維尼影射習近平，節目其後遭北京禁播。創作人之後在Twitter發表「語帶相關」的道歉帖文，更反問「現在和好了嗎吧，中國？」因而掀起風波。

在最新的萬聖節特輯中，節目主角「粉腸」（Stan）的父親馬什（Randy Marsh）在片頭主題曲中與骷髏和南瓜等具萬聖節元素的物品跳舞，下一幕便出現馬什戴上習近平的面具手舞足蹈的畫面。這集劇情講述他遭到被摘除器官的「喪屍版」小熊維尼攻擊。

在《衰仔樂園》萬聖節特輯中，主角的父親馬什遭到「喪屍」版的小熊維尼攻擊。（《衰仔樂園》官方網站截圖）

《衰仔樂園》10月初播放一集提到馬什有意到中國出售大麻，但入境時遭中國當局關押，因而見識到勞動和再教育等情況，並在獄中遇到因長得像領導人而被監禁的小熊維尼。這段內容普遍被解讀為諷刺習近平與新疆「再教育營」。