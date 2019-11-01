10年狂嗌「Order！」近1.4萬次　英國牙尖嘴利議長白高漢卸任

「Order！Order！」一口古典英國腔的下議院議長白高漢（John Bercow）10月31日任期完結，正式結束10年議長生涯。以牙尖嘴利而聞名的他積極介入議會討論，任期內最後3年處理棘手的脫歐議題，負責在激烈的議會中維持秩序，也被指立場親歐。在英國前路未明的情況下，他卻先離開綠色的議長席。

白高漢主持最後一場會議後，步出議事堂。（Reuters）

56歲的白高漢為英國下議院第157位議長。在他主持的議會下，最想聽見得莫過於「Order（秩序）」一詞。英國廣播公司（BBC）翻查下議院議事錄（Hansard），發現他曾經說出近1.4萬次「Order！」，而且這數目只是在有相關統計後才開始計算，意味數量可能更多。

🔻重溫白高漢大嗌「Order!」的片段🔻

與過往議長不同，白高漢積極介入議會辯論。雖然難以確定白高漢是因為主持了更多辯論、還是提供了更詳盡的回應，抑或受個人不守規矩的性格所影響，他在議會說話總數的佔比，比起以往的議長高逾1個百分點。此外，他的遣詞用字也十分「非主流」，例如多次用上「吹牛（chuntering）」、「敏捷（alacrity）」、「簡潔（succinctness）」、「小伙子（fella）」和「甲蟲（beetled）」等過去百年未曾出自議長口中的詞語。

白高漢以雄亮的聲線和古典英國口音而深入民心。（AP）

+ 5 + 4 + 3

白高漢的議長生涯晚期經常圍繞脫歐，不過由於他不時在脫歐辯論中插手議事程序，以致他受到脫歐派議員猛然批評，但留歐派議員卻認為他捍衛了後座議員的話語權。

首相約翰遜（Boris Johnson）多次在脫歐議程上受到白高漢出招「玩程序」阻撓，約翰遜不忘調侃熱愛網球的白高漢就像一部「不受控的網球機」，經常在議會內發出「無法還擊的攔截和抽擊球」，形容他是名「無情」的裁判。

白高漢1997年成為保守黨員，但2009年獲推舉成為議長後，便放棄黨席。如今他卸下議長一職後，如無意外他將按照傳統取得上議院（House of Lord）的議席，晉升成為「貴族」。