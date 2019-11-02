泰國少年足球隊受困睡美人洞重開　逾2000遊客引頸以待

泰國清萊少年足球隊13名師生在2018年6月被困洞穴17天，成為震撼全球事件。發生意外的睡美人洞（Tham Luang cave）2019年11月1日重開，當天最少2000人來到當地。他們都是希望成為景點封閉15個月後，第一批進入第一洞穴的人。

睡美人洞11月1日重開，吸引2000名遊客到訪。圖為少年足球隊2019年6月24日重回「睡美人洞」參加祈禱活動。（VCG）

洞穴開放時間為早上8時30分至下午4時30分，進入洞穴的遊客需先得到園方許可。園方每次安排20人為一組的遊客入內。

「睡美人洞（Tham Luang Nang Non Cave）」入口。（蔡正邦攝）

睡美人洞位於泰國北部清萊府美塞縣的國家森林公園Khun Nam Nang Non Forest Park，是國內第四大山洞。據指山洞全長超過10公里，迄今尚無人走完全程。森林公園已在10月「升格」為國家公園。

發生在2018年6月。一支少年足球隊及其教練進入「睡美人洞」後，因大雨造成水位急劇上升而被困。事件備受國際關注，經過救援人員經過18天的努力，終於將所有人救出。曾在泰國海豹突擊服役的潛水員沙曼（Saman Gunan）在參與運送氣瓶期間殉職。

公園亦因事件變得更出名。在未發生受困事件前，每年約有4萬名遊客會到訪公園，但自從公園在2018年11月16日重開後，至今已吸引超過100萬名遊客到訪，縱使他們無法進入洞穴。

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