【重訪泰少足】危機變商機　洞穴成旅遊熱點　少年肖像成生招牌

泰國少年足球隊被困睡美人洞9日後奇蹟獲救，成為本年度全球關注的新聞之一。事隔五個多月，「野豬們」已重回校園生活；各國救援團隊亦各自歸國，網絡討論洞穴搜救的熱潮轉趨平淡。但清萊府美塞縣國家森林公園中的「睡美人洞」仍然尚未解封，不過洞穴外已有一番新氣象。泰國當局已興建紀念館及豎立救人英雄銅像，遊客漸多，睡美人洞附近的村民亦把握時機發展，小販攤檔應運而生，有檔主估計，周末遊客可達10,000人，是村民改善生活的新機會。

近幾個月陸續有人前來遊覽，近200名小販已進駐擺檔。假日時，小販攤檔更可連綿數百米。 （蔡正邦攝）

重訪睡美人洞 遊人如鯽 攤檔遍地開花

記者7月到泰國清萊時，拯救野豬隊的行動如火如荼，軍人將睡人美洞口重重包圍，就連洞穴外300米的唯一通道，都有軍人駐守，只准軍車、運輸車出入，猶如軍事禁地，傳媒也難越雷池，當時氣氛肅殺。事隔五個月，記者重訪睡美人洞，軍人和封路的鐵馬已經全數撤走，洞穴外圍竟有一片繁榮的景象。私家車、旅遊車、貨車往來不息，揚起滾滾沙塵，當時人跡罕至的道路，如今遊人如鯽。小販攤檔在馬路兩旁遍地開花，叫賣聲不絕於耳，當中不少攤檔販賣與野豬隊相關的紀念品。

近幾個月陸續有人前來遊覽，近200名小販已進駐擺檔。假日時，小販攤檔更可連綿數百米。 （蔡正邦攝）

一名華裔小販檔主馬喚光表示，自從泰國少足隊被困洞穴事件發生後，睡美人洞漸為人熟悉，已算得上是一個知名景點，近幾個月陸續有人前來遊覽。 （蔡正邦攝） 200小販進駐擺檔 附近一名華裔小販檔主馬喚光表示，自從泰國少足隊被困洞穴事件發生後，睡美人洞漸為人熟悉，已算得上是一個知名景點，近幾個月陸續有人前來遊覽，近200名小販已進駐擺檔。假日時，小販攤檔更可連綿數百米。馬喚光稱，自己本來在附近一帶種植咖啡豆、柑橘、荔枝為生。 周末達萬名遊客 成龐大商機 眼看遊人漸多，也決定在此擺檔，並在一處空地上建造一個公廁。他指，平日約有2000名遊客，周末最高峰可達10,000人，他認為泰國少足隊的事件為這裏帶來龐大商機，有利當地人營生，不失為一件好事。

記者其後跟隨遊客步行300米，前往睡美人洞的所在地，惟泰國當局至今仍以鐵絲網圍着洞外約20米範圍，鐵閘緊緊關上。 （蔡正邦攝）

山洞旁有一個睡美人神像，旅客途經都會在祭壇前合十敬拜。 （蔡正邦攝） 睡美人洞仍封鎖 遊客參拜神像 記者其後跟隨遊客步行300米，前往睡美人洞的所在地，惟泰國當局至今仍以鐵絲網圍着洞外約20米範圍，鐵閘緊緊關上。遊客只可隔着鐵絲網觀看睡美人洞外貌，山洞旁有一個睡美人神像，旅客途經都會在祭壇前合十敬拜。

救人而殉職的Samarn Kunan的銅像，銅像約4米高，腳下有13隻小豬，象徵獲救的13名少年。 （蔡正邦攝）

豎立殉職英雄銅像 睡美人洞景點配套略見規模

再往前走，則見到因救人而殉職的Samarn Kunan的銅像，銅像約4米高，腳下有13隻小豬，象徵獲救的13名野豬隊少年。銅像身後是新建成的紀念館，館內有一幅大型帆布畫，畫上救援的經過及有份參與行動的重要人物。其實本年7月，泰國旅遊局已計劃將睡美人洞發展為清萊府重要旅遊景點，並有意與私營機構合作，推廣洞穴及其他具吸引力的景點，短短五個多月，整個景點配套已略見規模。

五名在Piboon Songkram University圖書館工作的女遊客表示，野豬隊被困山洞是今年重大的新聞，所以一直都有關注。 （蔡正邦攝） 採訪當日遊客眾多，其中有五名在Piboon Songkram University圖書館工作的女遊客表示，野豬隊被困山洞是今年重大的新聞，所以一直都有關注。今次她們乘了五小時車程來到清萊旅行，睡美人洞是行程中重要的景點。看到救人英雄銅像和紀念館後，她認為表示非常欣賞Samarn Kunan的無私精神，認為他是真英雄。她們覺得睡美人洞是具吸引力的景點，相當將來會有更多旅客。